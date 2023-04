sábado 08 de abril de 2023 | 6:00hs.

Por Luis Eduardo Benítez Comisario general (RE), Abogado

Hay un denominador común que encontramos en todas las localidades, sea ciudad, pueblo o paraje, siempre hay algún personaje que todo el mundo conoce, pero cuya historia íntima y personal la mayoría ignora. No obstante, pasan a ser parte del paisaje cotidiano y gozan del aprecio y afecto de la población .Hacen muchos años, cuando trabajábamos en la Comisaría de Puerto Esperanza, existía en la localidad un hombre apodado Josecito (su apellido nunca supe) de unos 40 años, estatura pequeña, inquieto, curioso, presente en todo evento deportivo, social, cultural o religioso que existiera. Era sordomudo, pero con una viveza admirable, se hacía entender con sus manos y si no lograba que se le entendiera, pedía un papel y un lápiz, y dibujaba aquello que quería expresar, Lo conocía todo el pueblo y el intendente de la localidad le extendió un carnet firmado y plastificado que rezaba: “LUSTRABOTAS OFICIAL”, el cual llevaba colgado con orgullo en su pecho.



Este personaje visitaba la Comisaría indefectiblemente todas las noches, llegaba sigilosamente y con señas preguntaba la hora; quería saber si había detenidos y en tal caso, cuántos. Haciendo señales de cartas de naipes o de cubiletes con dados, a su modo, contaba que en cierto lugar estaban timbeando por plata, y que él los había visto; también relataba que en determinado bar o almacén había varios borrachos (empinaba la mano como si fuera un vaso de vino y caminaba en zig-zag para hacerse entender) y que éstos estaban armados, ya que había visto los puñales en sus cinturas. Alguien le regaló un birrete y un silbato a Josecito y a partir de ahí también se lo veía dirigiendo el tránsito. Una vez, en uno de estos parques de diversiones que recorren los pueblos, se produjo un desorden entre dos que se pasaron de copas y una patrulla llegó a la dependencia con los dos detenidos. Estaba Josecito, quien imprevistamente, tomó un bastón (cachiporra) de la guardia y asestó dos certeros golpes a los recién llegados, vociferando un trabalenguas inentendible y haciendo señas de que no debían tomar y no debían pelear; por suerte no llegó a lesionarlos. La verdad que tanto el personal de guardia como los detenidos nos vimos sorprendidos por dicha reacción, debimos hacer entender a Josecito que esas prácticas pertenecían a épocas pasadas, que no volviera a tocar a un detenido; creo que lo entendió, pues nos visitaba siempre, informaba novedades del pueblo, pero no volvió a suceder. Mano dura, que le dicen…….