Se renovó el pedido de justicia por el crimen de Lucía

sábado 08 de abril de 2023 | 6:03hs.

Alumnos de la Universidad Nacional de Misiones se manifestaron de forma pacífica el último jueves en la plaza 9 de Julio de Posadas para pedir justicia y exigir la verdad por el femicidio de la estudiante Lucía Maidana, ocurrido el 6 de abril de 2013. Después de una década, el crimen continúa impune.



La concentración se llevó a cabo a partir de las 17.30 en la plaza céntrica. Una gran cantidad de personas se reunieron en conmemoración de los 10 de años del cruento crimen de la estudiante de comunicación social que fue violada, asesinada y quemada en su departamento ubicado en el barrio El Palomar.



En el lugar estuvieron presentes, vestidos de negro y con velas, los integrantes de los Departamentos de Comunicación Social y Educación Especial de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, junto con organizaciones contra las violencias de género. Asimismo, reclamaron por justicia los familiares y amigos de la víctima.



“Justicia por Lucía, 10 años de impunidad” fue el lema que se podía ver en los diferentes carteles que sostenían los presentes.



En ese contexto, Sonia Alfaya, docente de la facultad mencionada con anterioridad, expresó a este medio el profundo dolor que sienten tanto los familiares como los compañeros de Lucía.



“Hace 10 años perdió la vida en manos de un violador y femicida que truncó todo su proyecto de vida y sus sueños. Ese crimen dejó un dolor inmenso en su familia y en las aulas”, indicó.



Además, la entrevistada recordó que este pedido de justicia no es sólo por Lucía, ya que “a nosotros nos convoca el femicidio de Lucía, pero sabemos que no es el único en la provincia que sigue impune”. Agregando que, “por eso decimos basta de impunidad y pedimos justicia por todos los crímenes que siguen sin respuesta”.



Por otro lado, también expresó unas palabras la profesora María Mallan. La entrevistada, en referencia al femicida, indicó que “el atacante de Lucía violó a otras chicas. Eso significa que las mujeres de nuestra comunidad siguen en riesgo”.



En esa línea, expresó que la manifestación “no es sólo una acción de memoria. Sino también de cuidado para el presente”.



Finalmente indicó que el temor en la comunidad continúa latente, porque “el asesino sigue suelto y no sabemos si está o no en las aulas de la facultad”, concluyó.



Por último, otra de las personas presentes en la manifestación remarcó: “que no haya un culpable es terrible”, y que “estos diez años de impunidad significan un dolor y una tristeza que es difícil de afrontar”.



Por lo tanto, en la intervención concretada en la Plaza 9 de Julio, los alumnos de la facultad de Humanidades armaron una pequeña galería. En ella, se podía observar imágenes con el rostro de Lucía acompañadas de distintas frases.



En ese marco, a las 18.30 comenzó el acto en el cuál alumnos y docentes leyeron en voz alta cada cartel que sostenían en alusión al crimen. Minutos más tarde, al finalizar las lecturas, alzaron una gran pancarta que narraba la frase “Justicia por Lucía, 10 años de impunidad”.



Finalmente, prendieron una vela negra para dar por terminada la primera de varias intervenciones que tendrán lugar durante el mes de abril, para reclamar por “memoria, verdad y justicia”.