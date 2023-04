Positivas ventas de huevos de chocolate en negocios posadeños

sábado 08 de abril de 2023 | 6:05hs.

Pese a la crisis económica a nivel nacional y al incremento que sufrió la materia prima que se reflejó en el huevo de Pascuas, los comerciantes de Posadas aseguran que las ventas fueron mejores de las esperadas.



Incluso, muchos de ellos implementaron nuevas estrategias de ventas como ampliar la variedad de los productos, ornamentar según la temática y sumar huevos de chocolates artesanales lo que derivó en positivas ventas hasta la fecha. No obstante, destacan que la demanda fue más importante comparada con 2022



Además, estiman que aumentará hoy-día previo a la festividad- debido a que “hay familias que esperan hasta último momento”.



En cuanto a un precio promedio, indican que el huevo de Pascua salió hasta un 30% más que el año pasado.



Mayores ventas

Al respecto, Ricardo Arrieta, director comercial del Hiper Libertad en Posadas, en diálogo con El Territorio sostuvo que la venta en el hipermercado fue mejor que en el año anterior.



Adjudicó las buenas compras a dos cuestiones: “La primera, con un mejor abastecimiento que involucró mayor volumen que el año previo. La segunda, la demanda del consumidor que fue mayor".



“Hay muchas visitas de consumidores del extranjero que eligen a Posadas como lugar de destino y es claramente beneficioso para los comercios, que aprovechamos para ofrecerles las mejores alternativas”, expresó.



Seguidamente, dijo que a través del constante flujo de turistas y visitantes que consumen allí, el Hipermercado apostó en una transformación con el Paseo Shopping. “Estamos mejorando nuestro Paseo, con la incorporación de marcas nacionales al shopping, tanto en moda como en entretenimiento”.



Luego, destacó que “se trata de ampliar con diversas ofertas a uno de los shoppings más importantes de la ciudad y sus alrededores, en donde la familia nos visita sobre todo en las efemérides por la variedad en rubros y el amplio espacio para estacionar, pasear y disfrutar”. Aseguró que todas los componentes mencionados derivaron en que las familias que compren más huevos de Pascuas en el comercio.



Estrategias

Por su parte, el comerciante Dionisio Ottawa coincidió en que tuvo más ventas que el año pasado. Admitió que este año utilizó la estrategia de poner en más mostradores mayor variedad de huevos e incluso añadió a la lista huevos de chocolate artesanales.



“A las marcas tradicionales le sumamos la opción que ofrece una emprendedora local en diversos tamaños con el fin de que el consumidor tenga diversas opciones para su bolsillo, además de ornamentar acorde a la temática. Todo influye a los ojos del cliente”, remarcó.



Ottawa explicó que desde hace dos semanas comenzó a organizar su negocio con la temática de Pascuas. También acotó: “Somos un comercio mediano en una zona muy transitada. Sin embargo, no esperaba tanta salida de este tipo de producto porque últimamente los consumidores compran carne, fruta o verdura para el día. Un huevo de Pascuas es como un gusto extra o un pequeño lujo, pero las ventas hasta la fecha superan las expectativas y el sábado (por hoy) seguramente saldrán aún más”.



En número, aseguró que puede llegar hasta un 25% o 30% de lo que se vendió en el 2022.



Opción artesanal

Por otro lado, desde otro reconocido autoservicio de Posadas también afirmaron que las ventas fueron positivas pese al incremento del producto.



“Se observó más salidas de los huevos artesanales que se venden y se le compra a las emprendedoras. Pero también salieron los huevos de primeras y segundas marcas que son para compartir, los de 150 o 170 gramos, y pueden comer hasta cuatro personas”, dijo Milagros Benítez, vendedora.



Luego, sostuvo que “si bien estamos en época de crisis, la mayoría de las familias tienen niños y apenas ingresan se los ve con la ilusión de llevarse su huevo de chocolate”.



Analizó que "cada familia debe hacer un esfuerzo porque no están económicos, pero sí se vendió hasta un 30% más que el año pasado”.

Los productos artesanales también muy solicitados

Noelia Sánchez. Emprendedora

La venta de huevos de Pascuas tuvo buena repercusión en las emprendedoras de diversos municipios. Este matutino constató que los huevos de chocolate artesanales también registraron buenas ventas, según mencionaron quienes realizan la producción de manera artesanal.



Desde Jardín América, Cintia Aguirre, contó que tuvo buena venta este año, más aún por pedidos puntuales que le hicieron desde comercios para la reventa.



Con respecto a los precios, dijo: “Subió mucho por la inflación, a pesar de ello tuvo salida porque al hacer por cantidad conviene”. A su vez añadió que fue casi un 100% el incremento si se compara con los precios del año pasado y el 70% de los pedidos fueron al por mayor.



Por su parte, Noelia Sánchez, emprendedora y pastelera, contó: “Mi emprendimiento particularmente está teniendo un crecimiento notable. Actualmente tengo mucha demanda”. No obstante, detalló que a pesar que la materia prima de los productos que realiza superaron el 50% de incrementar, sus ventas de huevos de chocolate fueron por encima del 2022. “Para estás Pascuas ofrecí huevos rellenos, y una nueva novedad que es el huevo de Pascuas Copa del Mundo, que está siendo el más pedido por el momento”, contó.



En cuanto a precios, indicó que tiene los productos entre $1.900 y $3.000.



La joven detalló que levantó 100 pedidos en total, 50 huevos de cuchara y 50 Copas del Mundo. Contó que para el huevo la Copa agotó pedidos hace dos semanas.