Fátima Florez confirmó su separación de Marcos

sábado 08 de abril de 2023 | 6:00hs.

“En las parejas pasan cosas, se puede desgastar”, fue lo primero que dijo Fátima Florez cuando confirmó su separación de Norberto Marcos después de 22 años de pareja y también como sociedad ya que desde que iniciaron su relación sentimental comenzaron a trabajar juntos: él era su productor teatral.



“Es un impasse, fue en buenos términos. Nos queremos y no quiero hablar de mi vida privada”, agregó ella sin querer dar demasiadas precisiones sobre los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.



La humorista fue abordada por las cámaras de Socios del Espectáculo en el aeropuerto cuando se dirigía con destino a Córdoba para realizar unas funciones: “No puedo decirte nada, no me gusta. Estamos muy bien, en un impasse”.