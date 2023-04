Burlando dijo que “se separa” de la defensa en el caso de Jey Mammon

sábado 08 de abril de 2023 | 6:00hs.

Cada día hay más información acerca de la denuncia por presunto abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto a Jey Mammon. Por estas horas, el conductor aterrizó en Madrid, España, para alejarse del escándalo que se vive en Argentina.



En su momento, cuando Lucas hizo la denuncia correspondiente en la Justicia, Fernando Burlando fue el abogado defensor del cantante y se supo que la causa había sido prescripta. Ahora, años después, el abogado salió a dar la cara por su defendido, aunque en las últimas horas confirmó que se estaría alejando de la defensa.



En diálogo con Intrusos, fue contundente: “Me estoy separando de lo que es la problemática de Jey y Lucas, yo trabajé hace dos años en este tema. Obviamente tomé un tema muy delicado con la convicción de inocencia, y pude certificar situaciones que tenían que ver con la denuncia que no eran reales, eso es lo único que te voy a decir, no me quiero involucrar en el tema porque es muy sensible”, contó.