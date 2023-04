Fuerte autocrítica y dardo interno por las expulsiones: Nicolás Figal analizó el empate de Boca en su debut en la Copa Libertadores

viernes 07 de abril de 2023 | 10:30hs.

Boca Juniors sumó un punto agridulce en su debut en la Copa Libertadores. Si bien empató en Venezuela ante el Monagas, pese a jugar más de un tiempo con diez y los últimos minutos con nueve, por las expulsiones de Bruno Valdez y Facundo Roncaglia respectivamente, la sensación que quedó fue que por la endeblez de su rival pudo haberse llevado tranquilamente una victoria.

Nicolás Figal, quien volvió a jugar de titular como lateral derecho, fue autocrítico tras el encuentro y a su vez, envió un dardo interno por los errores infantiles.



“Fue decepcionante, pero me quedo con que el equipo con nueve jugadores se entregó al máximo. Lo malo que no podemos cometer esos errores, estamos en la Copa Libertadores y no te da margen de error. El próximo partido iremos a ganar, y sabemso que estos errores no los podemos cometer”, insistió el defensor y uno de los referentes del plantel xeneize en diálogo con ESPN.

Sobre la entrega y el buen juego que intentó el rival, pese a su fragilidad, Figal cerró: “Hoy en día los rivales son todos difíciles. Monagas tenía buena idea de juego, de salir jugando y se animaron, eso es rescatable. Pero me quedo con lo nuestro, que el equipo hizo un gran esfuerzo, aun jugando con nueve. Hay que mejorar”.

Por su parte, Mariano Herrón, DT interino de Boca Juniors, contó que el cambio de Luca Langoni en el entretiempo fue por la expulsión de Valdéz que lo obligó a rearmar la línea de cuatro en el fondo. A su vez, aclaró que el clima de mucha no los afectó para nada. “El equipo hizo un gran partido y creo que merecimos más de lo que nos llevamos”, aseguró.

El Xeneize tuvo el arco entre ceja y ceja y esto se vio aun con las expulsiones. Así fue como lo analizó el entrenador interino. “Siempre pensamos en el arco de enfrente. Se vio reflejado en el minuto uno. Es una lástima que no hayamos podido ganar, pero quiero felicitar a mis jugadores que hicieron un gran partido, un gran esfuerzo. A veces pasan estas cosas, se hace el desgaste para ganar el partido y no se puede”, lamentó.

Sobre el arquero de Monagas, el panameño Orlando Mosquera, reconoció: “Hay que felicitarlo. Es todo mérito de él, por esas pelotas que tapó”. Para terminar, Mariano Herrón no quiso polemizar sobre la actuación del árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio: “No tengo absolutamente nada que decir del arbitraje. Fue un partido correcto. Ahora hay que ver si fueron expulsiones o no, más que nada la de Roncaglia en el segundo tiempo, pero no tengo nada para decir”.