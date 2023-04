Por el clima de Misiones, recomiendan que las mascotas usen pipetas o collares todo el año

viernes 07 de abril de 2023 | 2:00hs.

Si bien las pulgas y garrapatas suelen estar presentes durante todo el año debido al clima subtropical de Misiones, su presencia se acentúa en épocas de calor. “Se recomienda colocar pipetas y collares todo el año. Aparte, limpiar el ambiente porque el 95% de pulgas y garrapatas está ahí, y no tanto en gatos y perros. Hay que tratar de mantener el pasto corto y limpio, y fumigar con productos que se venden en las veterinarias con la dilución que indica; se limpia una vez por semana hasta que uno note disminución de la carga de los parásitos. Después, tratar de mantener”, aconsejó la directora del Imusa, Alejandra Coria.

Sobre este punto, explicó que el invierno es el momento en el que tanto pulgas como garrapatas y mosquitos están en estado de letargo, es decir, huevos y larvas.

“Cuando empieza el calor, las garrapatas sienten la vibración del caminar del animal y su temperatura, y ahí es donde despiertan y suben a la mascota”, señaló.

A su vez, hizo hincapié en la importancia de la prevención dado que “las garrapatas y las pulgas transmiten otros parásitos de la sangre que, a veces no son mortales pero son difíciles de diagnosticar y cuesta que el animal cure”.

Al mismo tiempo, puntualizó que desde la Dirección de Vectores y Epidemiología de la Municipalidad asesoran a las personas ante la aparición de nidos de murciélagos u otras plagas. “Está prohibido matarlos porque tienen su parte en el equilibrio del ecosistema. No hay que tenerles miedo pero sí precaución”, recalcó.

Sobre este punto, explicó que la rabia es una enfermedad mortal y altamente transmisible. Por eso es que el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) lleva adelante desde la semana pasada un operativo de bloqueo en la chacra 1 de Posadas -que comprende las Avenidas Mitre, Blas Parera, Uruguay y Francisco de Haro-, luego de detectar un caso de rabia en un murciélago en la zona. Asimismo, las autoridades recordaron la importancia de tener la vacunación de las mascotas al día y utilizar métodos de prevención, como pipetas y collares.

El protocolo de bloqueo implica la vacunación de perros y gatos en 200 metros a la redonda del caso detectado.

“Comenzó la semana pasada y esta semana se va a completar. Hubo buena aceptación de los vecinos al recorrer manzanas y barrios”, distinguió la directora del Imusa, Alejandra Coria.

“Aparte de vacunar, se recomienda no tocar el murciélago con las manos si lo vemos caído y tratar de atraparlo con un balde o un frasco grande para aislarlo. Ahí se comunica con nosotros o con Senasa para hacer el análisis de rabia”, indicó en Radioactiva 100.7

En ese marco, la funcionaria advirtió que “la enfermedad es mortal y se previene con vacunas”. “A veces uno se deja estar porque no hay casos y no le da importancia a la vacuna, pero es una enfermedad mortal, grave y transmisible. No únicamente nos podemos contagiar con los animales que nos puedan morder, sino por los murciélagos; cuando están caídos es peligroso porque cuando vuelan están sanos”, profundizó.

Por otra parte, destacó que “en la ciudad, en general, tenemos un buen número de vacunación; estamos bastante cubiertos”.

El Imusa en sí cuenta con dos bases, una en Zaimán sobre ruta 12, en el kilómetro 5 y medio, en la cual se atiende de 7 a 18, y otra en avenida 115 entre Centenario y Tacuarí, donde la atención es solamente por la mañana.

Todos los animales pueden vacunarse desde los tres meses de edad y deben revacunarse anualmente contra la rabia. Cabe mencionar que la vacuna es gratuita y obligatoria.

Además, continúa el funcionamiento del quirófano y los móviles de vacunación, en los que también se realizan desparasitaciones.