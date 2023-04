Dengue: advierten que hay circulación autóctona y aconsejan no automedicarse

jueves 06 de abril de 2023 | 19:15hs.

El Ministerio de Salud informó más de 6.700 nuevos casos de dengue en todo el país, y el total de pacientes con la enfermedad llegó a los 16.143.

Elena Obieta, médica infectóloga, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, explicó en LRA 12 que el dengue “tiene este comportamiento epidémico con aumento del número de casos en esta época, hace más calor, y pasa porque permitimos tener mosquitos. Donde no hay mosquito no hay ni dengue, ni chikungunya”.

Mencionó que “cuando ya no hace tanto calor no pensemos que el mosquito ya no está, las larvas quedan, los huevitos quedan, y pueden sobrevivir un año, y el año que viene cuando de nuevo hace calor se transforma, madura, con dengue. Y ahí estamos otra vez”.

En cuanto a la recepción de un paciente infectado, Obieta indicó que “cuando estamos en un momento de brote, como es este, es un paciente que consulta por fiebre, irritación en los ojos, le duele todo el cuerpo, en Centroamérica se la llama ‘fiebre quebranta-huesos’ por dolor de cuerpo, de huesos y músculos, y toda la familia está igual, y la zona donde vive hay circulación de dengue, se le hace un diagnóstico”.

Por otro lado dijo: "Ningún paciente debería automedicarse, tenga covid, tenga gripe, o lo que fuere. Lo característico del dengue y de la chikungunya es que son cuadros febriles muy agudos, pero que no tienen síntomas respiratorios”.

La profesional señaló que si una persona tiene dolores detrás de la cabeza, fiebre, pero además tiene dolor de garganta, mocos o tos, entonces no es un caso de dengue. Puede estar relacionado con influenza o covid, por eso es importante consultar con un médico cuando se presentan síntomas. Ni el dengue ni la chikungunya dan síntomas respiratorios inicialmente.

“Tanto dengue como chikungunya dan mucho dolor de cuerpo, y después que se va la fiebre, el dengue da picazón en la piel, sobre todo en las manos, a veces puede dar síntomas digestivos: vómitos, diarrea. La chikungunya tiene la característica de que el paciente está doblado de dolor, no se puede mover, y tiene mucha atritis. Es común que el paciente no pueda agarrar un trapo, una toalla o una taza. Mucho dolor en las manos e inflamación”, agregó.

Con respecto a la vacuna contra el dengue, la profesional contó que existe la vacuna Takeda, de un laboratorio japonés, que se está utilizando en Brasil y tiene una eficacia arriba del 60%, cubre los cuatro serotipos de dengue.

"No tenemos la prevalencia y la cantidad de dengue que se estima que es necesario para poner la vacuna en forma universal y gratuita. Quizás sea una vacuna que se destine a diferentes jurisdicciones del país, será para más adelante, seguramente. Pero, vacunas hay" contó la especialista.