Intensas tareas de campo tras el primer caso de gripe aviar detectado en Corrientes

jueves 06 de abril de 2023 | 16:30hs.

Tras haberse detectado el primer caso de gripe aviar en Corrientes, más precisamente en la localidad de Paso de la Patria, el coordinador de sanidad animal de Senasa Corrientes, Javier Alarcón, informó sobre los bloqueos que se están llevando adelante, más allá de las acciones preventivas que la población debe tener en cuenta.

"Es un caso de influenza aviar de alta patogenicidad en el departamento de San Cosme, a la altura de la ruta provincial 43 y ruta 12", señaló el referente de Senasa a LT12. En este sentido indicó que el organismo llevó adelante "acciones sanitarias en el lugar, en lo que se refiere al brote; donde se interactuó de manera eficiente con la productora que tuvo en su establecimiento el brote y se trabajó en consecuencia".

Agregó que "en estos momentos se están realizando rastrillajes necesarios y nexos epidemiológicos para saber de cómo llegó a ese lugar la influencia aviar. Se está haciendo un trabajo arduo, pedimos la colaboración de toda la población. Están trabajando 13 equipos de rastrillajes en un radio de tres kilómetros, y luego se va a hacer en un radio de 10 kilómetros".

Por otro lado, comentó que "se está trabajando mucho en la información a la población ya que tenemos que saber que la influenza aviar es una enfermedad viral introducida por un virus, que está normalmente en la naturaleza. En Argentina no teníamos casos hasta hace poco y la población debe saber que si ven aves con un comportamiento que no es habitual deben poner en conocimiento al Senasa".

En cuanto a los síntomas a tener en cuenta, Alarcó enumeró: "falta de apetito, no toman agua, dejan de poner huevos, caminan con dificultad, las plumas están erizadas, tienen como un resfrío con mucosidad en lo que es pico, nariz, hay un comportamiento que no es el habitual, el ave se aísla, se aleja del grupo. Lo importante es que el productor cuando advierte esto no tiene que tocar el ave, sólo debe avisar al Senasa, tenemos una oficina por departamento. En el instante que se da el aviso nosotros asistimos al lugar y hacemos las tareas que tenemos que hacer en consecuencia".

No obstante, indicó que la enfermedad no se transmite por consumir la carne de un animal infectado o los huevos. "La gente puede consumir tranquilamente. Hay controles estrictos que se están haciendo hoy por hoy", aclaró.