Oberá tiene su merecida cancha

jueves 06 de abril de 2023 | 10:45hs.

La zona centro de la provincia está de fiesta con el palo y la boche. Ayer en el Centro Provincial de Mediano Rendimiento Deportivo, junto al estadio Ian Barney II, se realizó la inauguración de la tan ansiada cancha de hockey césped sintético, que sin dudas potenciará al deporte y aportará crecimiento en el semillero.

La alegría sobrevolaba, hubo demostraciones de las formativas y un amistoso entre equipos de la Escuela Municipal de Hockey local y Apóstoles que animaron un día festivo con la flamante infraestructura.

Junto a la ubicada en Puerto Iguazú, inaugurada hace diez días atrás, es la segunda cancha de estas características que ya está recientemente operativa en la provincia, más allá de las preexistentes en Posadas, y de las cuatro planificadas en distintas zonas -también en Puerto Rico y Eldorado- con el objetivo de fortalecer la expansión de la disciplina.

“No hay excusas para crecer”

Una de las encargadas de darle un marco oficial fue la presidenta de la Federación Misionera de Hockey, María Balmaceda, quien ponderó las instalaciones y se emocionó por el futuro prometedor.

“Esto es importantísimo, es el sueño de todos los misioneros y misioneras que juegan al hockey y el día de hoy le toca a la gente de Oberá que tiene una larga trayectoria en el hockey provincial. Y en cuanto a la proyección, esto es ‘pum’ para arriba, ahora se viene el disfrute con la competencia y las capacitaciones porque hay que preparar a los jugadores, entrenadores, árbitros y dirigentes y como federación estamos siempre presente en este sentido”.

Además, Balmaceda destacó que “grandes glorias del hockey misionero salieron de Oberá y seguro seguirán saliendo. Esto es espectacular, ahora no hay excusas para seguir creciendo”.

Todas las categorías dijeron presente en la inauguración. Fotos: Luciano Ferreyra

Actualmente Oberá cuenta con un importante semillero que comienza con jugadores desde los 4 años que son los sub 6, pasando por los sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16, llegando a los Mayores y las Mamis.

Justamente representando a las Mamis ayer estuvieron presentes Ana Ester Engers, impulsora del hockey en Oberá y la jugadora Laura Rush. “La mayoría de las Mamis venimos jugando desde el 2007 y desde ahí siempre añorando la cancha sintética. Empezamos en una cancha de fútbol en el barro y hoy esto es un sueño cumplido porque siempre andábamos con nuestro cartelito pidiendo la cancha”, destacaron.

Asimismo, se entusiasmaron con la cantidad de niños y niñas que ayer dijeron presente en el estreno oficial de la superficie: “Nunca vimos tantos chicos. Hay más de 200, es hermoso”.

La superficie potenciará el juego en la zona Centro.

En este marco, el ministro de Deportes, Héctor Javier Corti, acompañó al gobernador Oscar Herrera Ahuad y al intendente Pablo Hassan en la recorrida por las nuevas instalaciones. “El proyecto que tenemos incluye que la provincia tenga canchas en la mayoría de sus municipios, donde se centraliza la actividad de tipo profesional, en esta línea, existen canchas en Puerto Iguazú, pronto estará la de Eldorado y también la de Puerto Rico, situación que ayudará a mejorar el nivel y federalizar más aún la disciplina”, destacó el gobernador, en un día especial para el hockey de la Tierra Roja.