Los Jonas tocarán cinco discos en una sola noche

jueves 06 de abril de 2023 | 6:00hs.

Los Jonas Brothers anunciaron que brindarán un show en el Yankee Stadium que quedará en la historia. La banda contó que tocarán sus cinco discos el 12 de agosto.

Este concierto masivo llegará después de la reciente residencia de Broadway donde tocaron cada uno de sus álbumes: Jonas Brothers (2007), A Little Bit Longer (2008), Lines, Vines and Trying Times (2009), Happiness Begins (2019) y su próximo LP The Album que saldrá el 12 de mayo, durante cinco noches consecutivas.

“¡NUEVA YORK! Estuvimos soñando con esto toda nuestra vida. Cinco álbumes. Una noche épica. sábado 12 de agosto en el Yankee Stadium”, escribió la banda en sus redes sociales. Se espera que el recital dure más de tres horas y media.