Estadounidense recibirá médula de donante misionero

jueves 06 de abril de 2023 | 6:05hs.

El trasplante de médula ósea puede significar la última chance de vida y la curación para una persona que transita leucemias, síndromes mielodisplásicos, aplasia de médula o anemia de fanconi.

Donar es un acto netamente altruista y cada persona puede tener “gemelos” en cualquier parte del mundo. Por eso los laboratorios trabajan en una red mundial, contrastando datos en busca de perfiles que sirvan para poder llevar adelante la donación. El trasplante consiste en reemplazar la médula ósea por células sanas que pueden reproducirse a sí mismas y convertirse en los distintos tipos de células que el cuerpo necesita.

En Misiones son 11.850 los potenciales donantes inscriptos en el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas y ahora se detectó que un vecino de Colonia Alberdi -inscripto en este registro- es 100% compatible con un ciudadano estadounidense que transita una patología a la que la nueva médula puede cambiarle la vida.

El misionero ya atravesó las primeras etapas de análisis previos a la donación donde se verifica que está apto y es sano para hacerlo. En los próximos días deberá viajar a Buenos Aires -con todos los gastos cubiertos por el Incucai- para los últimos estudios de rigor y recibir el visto bueno para el procedimiento antes de que termine el mes. Un proceso indoloro y que se asemeja a donar sangre.

“Cuando la persona se entera que puede salvarle la vida a otro la verdad que se emocionan. Porque este es un proceso largo, donde primero se inscriben y pueden pasar muchísimos años hasta que te vuelvan a llamar, capaz ni te acordás que te inscribiste”, contó a El Territorio la bioquímica Romina Hahn, referente del Registro de Médula Ósea en Misiones.

De los 11.850 potenciales donantes, 109 fueron convocados y 17 lograron ser aceptados como aptos para donar. De concretarse este nuevo procedimiento la cifra subirá a 18.

De esta manera, las donaciones anteriores fueron para personas de Estados Unidos, España, Canadá, Uruguay, Alemania y para pacientes argentinos.

Además, la tierra colorada es una de las siete donde se realizan trasplantes de tipo relacionados.

Proceso

El proceso es simple. La persona se acerca al Banco de Sangre que funciona en el Parque de la Salud de Posadas o en los Samic de Eldorado y Oberá, dona sangre y allí se le ofrece inscribirse como donante de médula. “Se les explica el proceso y se les cuenta que los bancos están inscriptos en una red mundial. Porque Argentina, así como recibe médula de otros países, también hay donantes argentinos para pacientes de otras partes”, explicó Hahn y añadió: “Es un acto de amor grandísimo”.

Para inscribirse como potencial donante la persona debe tener entre 18 y 40 años y estar sano.

“Para nosotros el desafío es que las personas se acerquen al Banco, donen sangre y se inscriban como potenciales donantes de médula. A diferencia de la sangre, para inscribirte como donante de médula tenés que tener hasta 40 años, pero permanecés en el registro hasta los 60 años. Esto es porque a partir de estudios se notó que, cuando el donante es más joven, mejor responde el trasplante. La donación de sangre sí se puede hacer hasta los 65 años, esa es la diferencia entre médula y sangre”, detalló la especialista.

Consultada sobre si es común que en la familia no haya un potencial donante y hay que salir a buscar al registro, dijo que sí. “De una familia, por ejemplo, de cuatro hijos puede que uno sea compatible con otro. No es tan fácil tener compatibles entre hermanos. Por eso la compatibilidad puede llegar al 100%, pero cuando el paciente no dispone de un donante 100% compatible, se acepta hasta un 90%”, agregó.

Vida normal

Tras la donación el donante sigue con su vida normal porque no sufre una afectación, destacó Hahn al ser consultada sobre si existen efectos adversos.

“Para el trasplantado, en cambio, un trasplante de médula debe ser uno de los más complicados que hay. Como cualquier trasplante necesita inmunosupresores, estar aislado para prevenir cualquier tipo de infecciones. Pero lo que rescatamos es que le podemos dar a la persona una chance de vida. Que la familia sepa que hay un sistema de salud que está acompañando, que está al servicio de la gente y por eso invitamos a donar sangre e inscribirse como donante. Por eso insisto en decir a la gente que no tengan miedo, no duele y los donantes salen confortados de haber realizado este acto, porque cuando se pide un trasplante es cuando no hay otra alternativa”, indicó.

Luego del trasplante los porcentajes de curación varían dependiendo de la enfermedad, hay algunas que tienen hasta un 90% de curación y otras que llegan al 50%. “Pero hay que pensar que son enfermedades que sin tratamiento son todas mortales. Entonces que podamos salvar por lo menos a la mitad de los pacientes es bastante. Pero depende mucho de la enfermedad, hay algunas más agresivas y complejas que no se curan con el trasplante y hay algunas que se pueden curar", había dicho en una nota reciente el médico Richard Malán, vicepresidente del Incucai.



Un proceso sencillo con dos métodos

Para donar se procede con dos métodos. Pero es el donante siempre quien tiene la última palabra. Una de esas maneras es con aféresis. “Se conecta al donante a una máquina y es parecido a donar sangre. A la máquina se la programa para que sólo capte las células de la médula ósea, para que estas células salgan a las venas y se pueda donar por este método, tienen que recibir unas vacunas que se llaman estimulantes de células progenitoras hematopoyéticas”, explicó la bioquímica Romina Hahn.

“Eso hace que estas células de médula, que están adentro de los huesos, salgan a las venas y se pueda donar así por este método de aféresis”, agregó.

El otro método es punción directa a la médula, que se solicita cuando el paciente es pediátrico. En esos casos se hace en quirófano, bajo anestesia. En Misiones tres personas donaron por punción y el resto por aféresis.



