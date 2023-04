Pablo Ciejovicz: “Posadas tienen potencial para convertirse en la capital del norte grande”

miércoles 05 de abril de 2023 | 14:20hs.

Pablo Ciejovicz, candidato a intendente por la ciudad de Posadas por el Frente de Todos, dio a conocer sus propuestas de campaña de cara a las elecciones provinciales del próximo 7 de mayo. Política social, infraestructura en redes de agua e iluminación, viviendas y obras públicas los ejes de su candidatura.

“Estamos escuchando muchas quejas de los vecinos y la primordial en atender, es la voz del vecino que nos dice que en su propio barrio hay gente que no tiene un plato de comida, no tiene una taza de leche para los chicos. En base a todo eso, uno de nuestros principales proyectos es crear un área de políticas sociales para poder darle soluciones urgentes a las personas que realmente necesitan algo que no es para hoy, sino para ayer”, manifestó el candidato del sublema “Sigamos Creciendo”, en diálogo con Acá te lo Contamos por radioactiva 100.7.

Luego continúo “tenemos muy buenos proyectos en obras urbanísticas, yo creo que Posadas al estar ubicado en el lugar que se encuentra geográficamente con tanta cercanía con Paraguay, y Brasil tiene todo el potencial para convertirse en la capital del norte grande. Lo que queremos es ampliarnos y para eso tenemos que traer un montón de propuestas del punto de vista económico, turístico para que la gente se acerque, conozca Posadas, vengan y se instalen acá con sus empresas, sus fábricas, industrias, comercios. Nuestra ciudad tiene mucho para ofrecer”, indicó.

Por último habló de barrios “descuidados y vulnerables” y destacó la intensión de urbanizar los asentamientos. “Falta mucha infraestructura, luz, agua, alumbrado y sobre todo asistencia social”, cerró.