Wali Iturriaga sufrió un accidente en pleno show

miércoles 05 de abril de 2023 | 6:00hs.

Con 14 millones de seguidores en las redes sociales, el presente del humorista Wali Iturriaga está mucho más allá de lo que había imaginado en su Corrientes natal.

Pero esta vez, en medio de la gira por Buenos Aires, ocurrió un hecho que preocupó a todos y que él mismo se ocupo de aclarar en sus redes. “Casi terminando una función me comencé a sentir mareado, en un momento de interacción con el público subo al escenario, sentí que me bajó de golpe la presión, traté de disimular porque faltaba poco para un cambio de personaje, pero me quedo frío, pierdo la estabilidad y ya no me acuerdo de nada”, dijo quien se golpeó la cabeza contra el borde del escenario y quedó con varios golpes internos. “Perdí la conciencia y después de unos minutos quise terminar el show -por decisión mía, necesitaba hacerlo”, agregó.