Trump fue acusado de 34 cargos y se declaró inocente

miércoles 05 de abril de 2023 | 6:02hs.

El expresidente Donald Trump se ha declarado inocente de 34 cargos penales de falsificación de archivos contables, en su presentación ante los jueces.

Hizo la declaración durante una breve audiencia de presentación de cargos en un tribunal de Manhattan donde los fiscales levantaron el sello sobre un acta de acusación presentada por un jurado investigador.

Los cargos derivan del pago de un soborno a una actriz porno durante la campaña de Trump en 2016.

Sin demostrar la menor emoción, Trump ingresó a la sala poco antes de las 2.30 de la tarde sin decir nada.

Trump llegó a la sala del tribunal del piso 15 unos 70 minutos después de que ingresó al juzgado para entregarse y ser fichado antes de la audiencia.

Antes, al salir de la Trump Tower, alzó el puño saludando a sus seguidores y viajó en un convoy de ocho vehículos por una carretera aledaña al East River para llegar al tribunal en el bajo Manhattan, donde se entregó a las autoridades.

Se le tomaron las huellas dactilares y sus datos personales, y se le tomó un retrato policial, en lo que representa un asombroso acontecimiento tras años de investigaciones y un momento extraordinario en la historia estadounidense.

El fichaje y la comparecencia ante el juez Juan Merchan fueron relativamente breves —aunque de ninguna manera rutinarios— y allí Trump se enteró por primera vez de los cargos en su contra. Se declaró inocente, según sus abogados, realizando la declaración él mismo como es el procedimiento estándar en el tribunal.

El juez Merchan no autorizó la presencia de cámaras de televisión en la sala del tribunal.

De camino al tribunal, el exmandatario publicó en su plataforma de redes sociales: “Hacia el Bajo Manhattan, el Palacio de Justicia. Parece tan IRREAL - WOW, me van a ARRESTAR. No puedo creer que esto esté sucediendo en Estados Unidos. ¡MAGA!”, el acrónimo de “Make America Great Again” (“Devolver la grandeza a Estados Unidos”), el lema que usó en su campaña electoral en 2016.

Trump, que pasó por dos juicios políticos de la Cámara de Representantes, pero nunca fue condenado en el Senado, se convirtió en el primer expresidente que enfrenta cargos penales. El 45° comandante en jefe de la nación fue escoltado por el Servicio Secreto desde la Trump Tower a la corte.

Su abogado, Joe Tacopina, afirmó el martes a la agencia AP que Trump “es fuerte”. Y había adelantado a la prensa que Trump no se declararía culpable de cargos menores, aunque eso pudiera resolver el caso. Dijo que no creía que el proceso llegara hasta un jurado, aunque admitió que “hay mucho misterio aquí porque estamos haciendo algo que no se ha hecho nunca”.

“Creo que habrá una imputación típica, que no toma mucho tiempo, 20 o 30 minutos. No habrá grilletes”, explicó Tacopina al programa de ABC “Good Morning America”. “Pero sí, será procesado como lo sería cualquier otro, hasta cierto punto”.

La policía de Nueva York se preparó para protestas de seguidores de Trump, que comparten la creencia del presidente de que las acusaciones del jurado investigador —y otras tres investigaciones en curso— tienen motivaciones políticas y pretenden debilitar su campaña para regresar a la Casa Blanca en 2024. Sin embargo, el martes, había más periodistas que partidarios de Trump afuera del edificio.