Súper Mario, con película y campeonato

miércoles 05 de abril de 2023 | 6:05hs.

El estreno de Súper Mario Bros llega al Imax del Conocimiento recargado con el Super Mario Fest, que se realizará en coordinación con Silicon Misiones desde hoy y hasta el domingo desde una hora antes de cada función.

En medio de una ola de versiones cinematográficas de videojuegos como Calabozos y Dragones, Last of Us, Halo, entre otros, se suma ahora esta novedosa adaptación del clásico videojuego de Nintendo con las aventuras de los hermanos Mario y Luigi. En el filme, al igual que en el videojuego, los hermanos viajarán por un mundo oculto para rescatar a la princesa Peach, prisionera del malvado Rey Bowser.

En su trama sencilla igual que exitosa, Mario es un inmigrante italiano de clase obrera que en su viaje heroico se parte la cabeza para conseguir monedas.

El secreto que explota el videojuego es aquel que hoy abunda por muchos lugares en los que un tipo normal, que no tiene superpoderes, se convierte en héroe sólo con determinación, en no rendirse jamás.

Súper Mario Fest

En la hora previa de cada función -jueves, sábado y domingo, ya que Viernes Santo permanecerá cerrado-, en el hall del cine, se realizará el torneo de Mario Kart 8. Hoy los espectadores podrán jugar de manera interactiva, y a partir de mañana comenzará la competencia que tendrá su final el domingo 9.

El 1° puesto recibirá una consola Nintendo Switch Lite, mientras que el 2° lugar un teclado y un pad gamer, más merchandising oficial. Además, la cadena Dean & Dennys se suma con su food truck y sus clásicos combos y la barra de jugos naturales y bebidas -sin alcohol- de Lolo Vallejos Cóctel con su Servicio de Coctelería FC.



Con Club

2x1 con el club

Con la tarjeta de Club El Territorio podés disfrutar de un 2x1 todos los jueves y viernes, salvo días de estreno. Entradas en boletería