“Me interesa sobremanera las condiciones generales de trabajo de los empleados estatales”

martes 04 de abril de 2023 | 12:18hs.

La candidata a diputada provincial por el Frente Renovador, Carmen Méndez, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y comentó cuáles son sus propuestas de cara a las elecciones del próximo 7 de mayo.

“Estamos muy felices, soy vicepresidenta del IPS y estoy cuarta en la lista. Tengo una formación agropecuaria y precisamente lo que más se destaca en mi carrera política fue la militancia universitaria donde accedí a todos los cargos que existen por votos. Esta impronta agropecuaria es lo que quiero llevar en caso de ser electa diputada, me quedaría dentro de lo que es el sector del ruralismo, me interesa mucho trabajar las perspectivas de género, he sido siempre una militante por los derechos de la mujer en todo transversalmente a todas las áreas donde nos desarrollamos”, dijo.

Además agregó que lo que interesa mucho también es trabajar desde la vista del sector rural y “a nuestras mujeres de la chacra también darle un trabajo especial en proyectos que se trabajen dentro de la cámara. Me interesa sobremanera las condiciones generales de trabajo de los estatales, ocuparía una banca que representa la militancia en base a la mujer y al trabajador público”.

“Estoy trabajando desde el IPS y me gustaría poder ampliar el apoyo de la Cámara de Diputados a las residencias universitarias para los hijos de los trabajadores, a mí me interesa que los hijos de los trabajadores puedan contar con ese servicio, además de poner en valor patrimonial los espacios físicos con los que cuenta el IPS en distintos puntos de la provincia”, indicó.

A continuación recalcó que otra de sus propuestas es poder contar con más números de guarderías “si bien tenemos un espacio para la primera infancia dentro de lo que es la ciudad de Posadas que pertenece al IPS me gustaría ampliar a distintas localidades y por qué no pensar también en las guarderías nocturnas de nuestros trabajadores como por ejemplo para las fuerzas de seguridad, los hospitalarios, hay mucho sector del Estado que no trabaja específicamente a la mañana o a la tarde”.

“El 7 de mayo como una mujer justicialista espero el acompañamiento dentro del Frente Renovador”, terminó diciendo la candidata.