Dibujo al paso, a mano, para toda la vida

martes 04 de abril de 2023 | 1:00hs.

Frescura, espontaneidad y desapego son algunas de las características de la nueva generación (Z o Centennials) que no sólo se traduce a todo el resto de la comunidad en contenido en redes o hábitos de consumo, sino también en la estética, moda e intervención del cuerpo. Con ese espíritu vibra Flash Tattoo, de Agustina Portillo (21). La joven, apasionada por la ilustración, divide su arte entre la carrera de diseño gráfico que cursa y el tatuaje (@tinahandpoked).

Si bien su primer acercamiento al universo del tattoo fue de adolescente -tenía 15 y fue testigo de cómo su mamá decidió ‘entintarse’- ser tatuadora lo veía como un mundo alejado de sus posibilidades.

En plena pandemia, una tocaya amiga le demostró lo contrario y juntas comenzaron a meterse más y más en las capacitaciones específicas de tatuadores. La técnica en la que se perfeccionó Agustina es el handpoked y por el momento pequeñitas creaciones ilustran las pieles de cientos que la eligieron en Oberá, sobre todo, y alrededores.

Oriunda de la Capital del Monte, comenzó con una manta y sus instrumentos, a dibujar pieles en el Parque de Naciones. Hoy tiene un estudio en su casa y destaca especialmente, que más allá de que algunos tabúes se fueron abriendo en cuanto al mundo del tatuaje, es importante siempre chequear que se cumplan todas las medidas sanitarias y de seguridad antes de elegir ‘pincharse’ por una persona.

‘‘A fines del 2020 más o menos, conocí una amiga que era tatuadora y ahí empezamos a aprender juntas esta técnica que es sin máquina. Handpoke en inglés significa empujar a mano y es una técnica ancestral, en realidad es solamente empujar la aguja con la mano y se hace punto a punto. Pero no es necesariamente a mano alzada, sino que lleva el mismo proceso que otros tatuajes, de calcar previamente el diseño, por ejemplo’’, graficó Agustina.

Como parte del aprendizaje, primero vinieron las tinturas en pieles de frutas como naranjas, luego la propia carne y más tarde la de algunos familiares y amigos. Hoy con dos años de experiencia, su desafío es poder crecer en diseños más ambiciosos, más grandes como medias mangas por ejemplo.

Afable, con naturalidad, Agustina genera confianza en el arte que maneja y por eso, en pocos años creció mucho, y en un breve momento que compartimos en su stand, varios son los que se acercan a consultar y hasta deciden qué dibujo ideal grabarse.

‘‘Traigo un catálogo de diseños (con ilustraciones propias) pero viene mucha gente con otra idea y si lo podemos hacer, se hace. Eso me parece lo más copado, es algo personal sí pero también muy del momento’’, detalló Portillo sobre la característica que más identifica a este ‘flash tattoo’ a pesar de que también realiza trabajos con turnos y una previa más planificada.

Como principiante, buscó más allá de los cursos específicos, intervenir su propia piel y poder identificar en la experiencia, el pulso de la aguja, la intensidad media que hay que aplicar. Algo que postula que más allá de la aptitud, otorga la empatía necesaria para trabajar luego con otro.

Según entiende la artista, el tatuaje ‘‘lo que tiene de especial y lo hace más complejo es el tener que tratar con el cuerpo, con el dolor de otra persona’’. ‘‘Eso es lo que más me costó y siento que justamente es lo que genera una conexión con el otro. Porque si no tenés confianza con una persona que te va a estar lastimando la piel, no te lo podés hacer’’, manifestó ante la necesidad de crear un vínculo entre tatuador y tatuado.

Líneas simples, minimalistas, delicadas, animaciones más infantiles o tiernas -por graficar de alguna manera al cupcake sonriente elegido por una de las personas que pasaron por el stand- son parte del catálogo de Agustina, que al paso, en pocos minutos, quedan eternizadas en las epidermis.

Esa magia que desprende de su mano es lo que hace vibrar como profesional a la joven y continuar en el camino de la expertise.

‘‘Obviamente algo que va a estar para toda la vida en la piel de otra persona para mí es un montón. Me llena de de orgullo, que un dibujo mío sea elegido por otra persona para tenerlo por siempre’’, alegó.

Aunque los caminos que pueda desandar son aún inciertos y diversos: del lápiz a la aguja, al pad o quien sabe incluso el pincel, lo cierto es que hoy Agustina disfruta impregnando de tinta ‘pellejos’ ajenos y si bien el momento de decisión es un flash y hoy ilustrarse no se enfoque en profundos significados, su arte prevalece, insondable en los cuerpos.



Misiones busca la regulación

En la Cámara de Representantes de Misiones se analizará un proyecto de ley para regular la práctica del tatuaje, micropigmentación, perforación y otras modificaciones corporales con fines estéticos, que impliquen procedimientos invasivos no médicos sobre la piel.

El proyecto impulsado por el oficialismo, apunta al otorgamiento de la licencia profesional que habilite a tatuadores actuales y próximos, bajo las normas y controles del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

La idea nació a principios del año pasado y desde entonces se trabaja en comisión para relevar datos. El proyecto aguarda dictamen para tratarse en recinto, recién a partir del inicio de las sesiones ordinarias, en mayo.

Si se aprueba la ley, los tatuajes en Misiones sólo podrán ser realizados por personas que posean licencia profesional y en locales habilitados al efecto. Para acceder al permiso, la cartera sanitaria será la responsable de desarrollar programas de capacitación obligatoria sobre normas de esterilización, higiene, bioseguridad, anatomía de la dermis, primeros auxilios, uso y disposición final y segura de materiales y herramientas así como también inspección y habilitación de locales afines.