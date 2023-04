Educación extramuro: recorre el pueblo para dar clases de apoyo escolar a niños y adultos

martes 04 de abril de 2023 | 6:04hs.

Trabajo voluntario, esfuerzo, dedicación y empatía, hay detrás de brindar clases de apoyo escolar a estudiantes de nivel primario y medio, en el Centro de Apoyo Pedagógico y Tecnológico (Capyt) de Fracrán. La docente a cargo pone en valor la igualdad de oportunidades y con esmero realiza una labor extramuro para dar a conocer el espacio y de esta manera que ninguna persona se quede sin la posibilidad de recibir ayuda para avanzar en el trayecto escolar.

Noemí Scherer, conocida como Jovita, es nacida y criada en Fracrán, hija de Alda Zoza y Ramón Scherer; terminó su estudios primarios en la Escuela N° 359 y los secundarios en el aula satélite del IEA Nº 2. Desde hace cinco años ostenta el tíulo de profesora en Biología y Técnica en Gestión de Ambiente, y hace cuatro meses regresó a su pueblo natal con un claro objetivo: generar oportunidad laboral y brindar asistencia a toda persona que tenga ganas de seguir estudiante o bien, que presente dificultades en el aprendizaje.

Con esa convicción, es la encargada de que a la fecha 39 estudiantes, entre ellos cinco adultos y una abuela, reciban asistencia pedagógica. El proyecto de recorrer en terreno los alumnos que requieran algún tipo de ayuda fue presentado ante los funcionarios del Ministerio de Educación, teniendo en cuenta las instituciones educativas que funcionan en el municipio número 78 ubicado a la vera de la ruta 14: cuatro escuelas primarias, cuatro BOP, un Instituto Agropecuario Agrícola “Nuestra Señora del Rosario”, una sede del Instituto Misionero de Estudios Superiores (Imes) y un merendero que funciona en el kilómetro 1095.

Las áreas con mayor demanda son lengua, matemática y ciencias sociales, tanto por parte de alumnos de la primaria como de secundaria. Semanalmente el número de interesados aumenta gracias al trabajo que realiza la docente a cargo, quien junto a los demás docentes voluntarios, recorren las instituciones educativas, barrios y viviendas a fin de dar a conocer sobre las actividades y propuestas del Capyt.

La idea de salir a terreno para brindar apoyo surgió porque la docente durante mucho tiempo trabajó en otros municipios de la provincia donde conoció actividades similares y la ayuda que brindaban estos centros a los niños, tanto que fue uno de los motores que la motivo a realizar las gestiones para traer este proyecto a su municipio. “Necesitaba volver a mi lugar y trabajar como docente y conocía la situación de mis compañeros colegas de Fracrán; profesionales recién recibidos y muchos de ellos sin una inserción laboral. A través de este proyecto lo que queremos es incorporar a esos colegas como voluntarios brindarles una certificación y permitir que la comunidad los conozca”, indicó en diálogo con El Territorio Noemí Scherer.

Salir a terreno resultó de suma importancia, por el vínculo que se genera con la familia, pilar fundamental durante el trayecto escolar e hizo que los adultos no sólo se involucren sino que manifiesten las dificultades para asistir a sus hijos con las tareas de la escuela, ya que muchos no pudieron terminar el séptimo grado. “Comencé a recorrer algunos barrios o viviendas con el objetivo de brindar ayuda en la casa a aquellos niños, niñas o adolescentes que por algún motivo no pueden llegar hasta el centro, brindamos asistencia en un merendero donde generamos actividades con el propósito de reinsertar chicos a la escuela, ya que nos encontramos con casos de niños que no están asistiendo a clases”, detalló sobre la salida a terreno.

Otra de los aspectos a remarcar es que el Capyt se tornó de índole familiar, las madres que acompañan primeramente a los hijos, ahora también se suman a participar de las actividades. “Este espacio se hizo familiar por el carisma de los vecinos, notamos que para acompañar a los niños con sus estudios es necesario que sus progenitores puedan reconocer las letras para formar palabras también los números, mediante esta inquietud formamos un grupo de adultos, para enseñarlos a leer, incluso se nos acercó una abuela y nos comentó sobre su deseo de aprender a leer, que sepan formar las silabas. La idea es que después mediante el Sipted puedan concluir sus estudios”.

Así como el interés de las personas adultas y la necesidad de contar con alumnos para que el centro funcione es esencial el aporte voluntario de los docentes como una futura Técnica en Gestión Ambiental, profesor de matemática y psicopedagoga.

En este caso Jovita destacó que “cuento con toda ayuda por parte de mis docentes voluntarios, admiro la voluntad, nos acompañan día a día, la enseñanza y las ganas que ponen a todas nuestras actividades. En los próximos días me voy a reunir con más docentes que están interesados en trabajar en este espacio” destacó Noemí.

En este tipo de iniciativas lo que se pregona son los valores, la voluntad de servicio y las ganas de aportar tiempo y dedicación para tornar el trayecto de aprendizaje más llevadero y eficaz; y que este tipo de ayuda no se quede solamente en un espacio físico sino que puedan llegar hasta aquellos que por alguna razón no pueden asistir al espacio.

“Al salir a la calle y poder ir a participar en las actividades con los niños del merendero por ejemplo, ver sus caras de felicidad, el compañerismo de cada uno de ellos, me llena el corazón. Si bien veo a muchos chicos sin ir a la escuela, me alienta y tengo la esperanza de que podemos dar una solución a su problema y hacerle volver a una institución educativa” concluyó la docente.