Berni fue brutalmente golpeado por colectiveros en una protesta

martes 04 de abril de 2023 | 6:02hs.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue agredido en la terminal de colectivos donde los choferes realizan un paro de actividades por el asesinato del colectivero Daniel Barrientos en el barrio Virrey del Pino, durante un asalto. El descontrol se produjo cuando Berni concurrió al lugar para tratar de interceder entre los que llevan adelante la medida de fuerza. Por ese motivo, llegó la infantería y se desataron incidentes con los manifestantes.

Berni llegó a las 11.47 acompañado del ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, y un policía, cuando fue agredido a palazos, piedrazos y golpes de puño por los manifestantes que se concentraban en el cruce de la avenida Juan Manuel de Rosas y General Paz, donde los compañeros del colectivero asesinado realizaban un corte de tránsito en reclamo de justicia.

Momentos después, el ministro parecía que podía hasta perder la estabilidad luego de recibir puñetazos. Pero se mantuvo en pie y algunos choferes intentaron seguir agrediéndolo mientras que otros de ese mismo bando intentaban frenar con las agresiones.

El ministro del gobierno de Axel Kicillof quedó acorralado contra una pared, rodeado por un cordón de policias y un sector de los colectiveros que intentaban frenar el ataque, pero sin lograr impedir las agresiones que recibió Berni, al que se lo ve con la cara ensangrentada.

Qué les dijo Berni a los choferes

“Trabajamos con todos, hicimos todo”, fue de lo poco que se pudo escuchar decir a Berni, que rogaba poder hablar y bajar los ánimos. “Sos un mentiroso”, lo increpó uno de los colectiveros en medio de la protesta. “Yo no soy mentiroso, por algo estoy acá”, le respondió Berni en medio de los disturbios.

“Entiendo el problema que están pasando. Estoy acá porque sé lo que están pasando todos los días y no hay nadie que venga a poner la cara. Yo no salgo corriendo como todos los demás”, afirmó Berni. Y agregó: “Así no vamos a solucionar nada”, al insistir en que “no hay soluciones mágicas” para la inseguridad que afecta al conurbano bonaerense.

“Acá hay una cadena de responsabilidades, pero el que siempre está en la calle soy yo”, aseguró. Mientras tanto, los manifestantes gritaban “hijo de puta” y arrojaban tomates, piedras, botellas y hasta palos a las autoridades.

El descargo tras la golpiza

Berni descartó de plano la renuncia a su cargo y dijo que no denunciará a quienes lo agredieron con golpes de puño y piedrazos durante la protesta.

“Siempre me presento sólo a los lugares, voy donde están los problemas... Esto es parte de mi trabajo y no voy a irme”, manifestó el ministro en la puerta del Hospital Churruca, donde se solidarizó con la familia del chofer asesinado “a sangre fría” y contó que está a la espera de estudios médicos para ver si es necesario ser operado debido a un “fractura de malar” derivada de la agresión.

A continuación, Berni, que señaló haber sufrido un hundimiento en la órbita de su ojo derecho, afirmó que no denunciará penalmente a las personas que lo golpearon y que su situación en la manifestación de colectiveros “se complicó” con la intervención de Infantería de la Policía de la Ciudad.

Por otro lado, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, expresó a la salida de la reunión con Berni y la UTA que crearán una “comisión de seguimiento” para la instalación de cámaras de seguridad en lso colectivo, uno de los reclamos de los choferes.