‘Votemos’, una obra que desnuda los prejuicios sobre la salud mental

martes 04 de abril de 2023 | 6:00hs.

Muriel Santa Ana, Gustavo Garzón y Agustina Cherri son algunos de los protagonistas de Votemos, la disparatada adaptación teatral de un premiado cortometraje español donde un grupo de vecinos debe decidir si acepta a un nuevo inquilino con antecedentes de enfermedad mental. El estreno es este jueves en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires.

Producida por Adrián Suar y dirigida por Daniel Barone, esta versión del corto de Santiago Requejo parte de una pregunta de apariencia simple: “Si te enterás de que una persona con enfermedad mental va a ser tu vecino ¿qué harías?”. Las respuesta se disparan.

Gustavo Garzón reflexionó: “La salud mental es un tema ambiguo del que se habla mucho pero nadie sabe nada. La mente humana es un misterio, hay un montón de trastornos a los que la ciencia no encuentra explicación. Yo tengo dos hijos con Síndrome de Down y hay gente que discute si hay grados o no. La obra habla de eso, de la ignorancia y desde el humor”.