La desafortunada frase de Piqué contra Skakira: “Es latinoamericana”

martes 04 de abril de 2023 | 6:00hs.

Gerard Piqué se metió solo en el centro de la polémica tras expresar una desafortunada frase sobre Shakira, su ex pareja y madre de sus dos hijos: Milán y Sasha.

Todo sucedió durante una entrevista que el exfutbolista concedió el sábado al periodista deportivo Gerard Romero para el ciclo Jijantes transmitido por Twitch.

En la charla vía streaming el exdefensor de Barcelona se refirió a cómo vive las críticas que recibe durante este último tiempo a causa de su comportamiento por parte de usuarios de redes que defienden a la estrella colombiana.

En su argumentación, Piqué, en su afán de defenderse, se refirió de manera despectiva a las raíces latinas de la cantante y de sus seguidores y de esta manera discriminó a medio continente.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que llegué a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella...”, expresó Piqué, queriendo lograr empatía con semejante frase.

Piqué intentó explicar cómo enfrenta los comentarios ofensivos que recibe a diario, tras la polémica separación de Shakira, que se oficializó en junio de 2022, y que fue un escándalo a nivel mundial al trascender detalles de su infidelidad al tener una relación paralela con Clara Chía y que la artista descubrió.

“Con lo que me ha pasado el año pasado, que mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que llegué a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella. Pero barbaridades...”, lanzó el español.

“Es gente que no tiene vida”

Sobre este tema, remarcó: “No me importa nada, es cero, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, puntualizó.

Además, confió que las críticas hacia su persona y su nueva pareja se incrementaron luego del lanzamiento de la BZRP Music Sessions #53, la canción en la que Shakira habló de la ruptura amorosa.

Gerard Piqué con su nueva pareja Clara Chía.

Fue así que Piqué se refirió a los fans de la cantante de Barranquilla con un tono despectivo al expresar que su ex pareja “es latinoamericana” y que por eso recibe una gran cantidad de mensajes negativos. Sin embargo, enfatizó en que decide ignorar todo lo que le llega: “Es mentalmente muy sano, porque si les das importancia estás muerto”.

Repudio en redes

Las palabras de Piqué calaron hondo en los usuarios de redes sociales, y más aún en los sudamericanos, quienes se tomaron muy a pecho las descalificaciones del europeo.

En Twitter fue viral el apoyo a Shakira y el repudio a los dichos discriminatorios de Piqué.

El ahora empresario del deporte y la comunicación fue señalado en el universo virtual como “racista y xenófobo” por los usuarios, quienes subrayarón que los orígenes de Shakira “no están relacionados con el escándalo que él mismo inició con su infidelidad”, publicó un usuario.

La respuesta en Twitter

En cambio, Shakira utilizó su cuenta de Twitter para responder a la ofensa de Piqué sobre su identidad y cultura, “orgullosa de ser latinoamericana”, escribió ella y acompañó con emojis de las banderas de la región.

“Un nuevo capítulo”

Mientras Piqué se despachaba en el programa deportivo, este fin de semana Shakira comenzó a establecerse junto a sus hijos en Estados Unidos.

Hace algunas semanas que la cantante terminó una disputa legal con Piqué y ya no hay nada que le impida instalarse en su casa de Miami con los menores. Así, la artista emprendió vuelo ayer para cruzar el Atlántico y se despidió de la ciudad de Barcelona con un emotivo mensaje en Instagram.

En el posteo con una foto panorámica de la ciudad que la acogió durante más de una década, en la que vivió junto a Piqué, escribió:

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar”, dijo la artista.

Y siguió: “Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”

“Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer.Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad”, escribió la cantante en su carta de despedida que concluyó así: “Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!”.