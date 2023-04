Tiro con Arco: Misiones dijo presente con podios en un nuevo torneo rankeable

lunes 03 de abril de 2023 | 23:00hs.

Ayer se llevó adelante el segundo torneo rankeable de la región litoral, modalidad sala. El evento fue organizado por la Fatarco (Federación Argentina de Tiro con Arco) y se desarrolló íntegramente en la localidad de Leandro N. Alem con la participación de 63 arqueros provenientes de Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Chubut y Salta.

Precisamente la tierra colorada estuvo representada por 20 arqueros del Capri, 18 del Amita y otros 18 del Germano Argentino, éste último el anfitrión.

Respecto a algunos de los grandes ganadores locales de la jornada, Martín Ledesma (Capri) se llevó el podio en la categoría Infantil sub 13, Mateo Hartwin (CCGA) el primer puesto en infantil sub 15; Guillermo Otermin (Capri) conquistó la Raso E80, Emiliano Álvarez (Capri) la Recurvo E80, Florencia Kurtz (Capri) la Recurvo E60, Orlando Rodríguez (CCGA) se impuso en Raso E60, Rodrigo Cabral (Amita) lo hizo en Recurvo E-40, Cindy Schöck (Amita) en Recurvo Senior Femenino, Cristian Rojas (Amita) en Recurvo 50 + Masculino, Luca Luccioni (Amita) en la Recurvo Sub-18 Masculino y Juan Pablo Pamberger (Capri) lo hizo en Recurvo Sub 21 Masculino.

Además, Matías Rodríguez (Amita) lo hizo en Recurvo Senior Masculino y Rubén Cieplinski (Amita) en Raso Senior Masculino.