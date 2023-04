Campeonato Regional: la victoria absoluta fue para Capri

lunes 03 de abril de 2023 | 9:50hs.

Con una final electrizante y con todos los condimentos sobre la mesa, se bajó el telón del Campeonato Regional C de Hockey de Damas Mayores. Hubo clásico misionero, en casa y finalmente los penales australianos le dieron el suspenso final que hizo protagonista también al público presente. La felicidad absoluta la tuvo uno y recayó en manos de Capri que, tras el 1 a 1 de tiempo regular ante Centro de Cazadores, estuvo más fino en los remates y la arquera Silvina Barrios se puso traje de heroína para dar rienda suelta a los festejos en la cancha de Federación en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard).

El equipo fue de menor a mayor para alzarse con el trono ante rivales de peso. Fotos: Víctor Paniagua

El partido fue parejo, de ida y vuelta en cada arco, y los goles de Agustina Cáceres, Capri, y Sol Duarte, Cazadores, sellaron el marcador final, que fue justo, para dar lugar a los apasionantes penales australianos que tienen ese plus de adrenalina.

El calor se hizo sentir en las tribunas. Primero, con el suspenso del cara a cara entre jugadora y arquera en el que no volaba una mosca, para luego hacer delirar al público tanto si se convertía o si atajaba el remate, todo según el bando de la hinchada, un verdadero espectáculo.

Y la frase “aguante corazón aguante” se hizo carne con goles y atajadas magistrales, pero en el cierre la figura de “Muela” -apodo de la odontóloga- Barrios fue creciendo con cada penal y en el último hizo la atajada del campeonato ante la habilidosa goleadora de Centro, Paula Jara, y le dio a Capri en ansiado título que coronó una gran competencia para las chicas de Villa Cabello.

Capri fue un gran ganador. En la fase regular afrontó una zona muy dura ante rivales de respeto como Rosario Central, Colón y San Fernando y logró incluso reponerse de una caída al inicio del torneo y por ello el mérito es grande. Supo reponerse a tiempo, enfriar la cabeza y sacar adelante un Regional que le quedó pintado gracias al trabajo colectivo y los goles de Agustina Cáceres que con 7 anotaciones fue una de las goleadoras de la cita.

El partido terminó empatado 1 a 1 y los penales australianos sentenciaron la coronación para Capri.

Centro también hizo un excelente torneo y se fue por la puerta grande. Ahora tanto Capri como las chicas cazadoras tendrán el año próximo un desafío con la vara más alta, ya que llegar a la final les dio el ascenso al Regional B que cuenta con clubes experimentados.

Una heroina ejemplar

Con los ojos acuosos y al borde del llanto, la arquera Silvina Barrios compartió su amor por los colores de su equipo y la pasión que la mantiene vigente a sus 51 años en un arco que le dio una vez más un capítulo imborrable a su carrera deportiva.

“Fue una final increíble, un clásico con Centro, con nuestra gente… fue hermoso jugar así. Los penales australianos siempre son muy difíciles de atajar porque son muy seguidos, hay que estar muy concentrado y al final tuve suerte; pude sacarlo al último enfrentando a una jugadora como Paula Jara que es extremadamente habilidosa; además es mi amiga y sabía que iba a ser complicado. Pero me tuve fe y cuando vi que ella dudó me tire y la pude sacar a la bocha”, detalló sobre el momento clave.

Y Silvina ahondó en su pasión, que supera en los últimos años sus ganas de dar un paso al costado a la tarea de mantener la bocha fuera de su arco en la categoría principal como lo es la Primera.

“Tengo 51 años y hace 37 que juego al hockey. Me estoy despidiendo de la Primera, ya sentí que le pude dar todo a mi equipo y que dependía de mí en ese momento; era un peso muy grande y se me dio. El hockey es una pasión, todos los años digo que me voy a ir y siempre vuelvo a entrenar -risas- y digo ‘bueno, un año más”, explicó.

A sus 51 años, Silvina fue clave en la definición y da el ejemplo de vigencia.

Y sabe del rol clave que ocupa en Capri desde lo humano y lo competitivo, dando el ejemplo: “A mis compañeras le llevo 30 años, hay esfuerzo físico, pero le pongo pasión. También les digo a las chicas que todo esfuerzo tiene su premio, todo sacrificio su recompensa y lo único imposible es aquello que no se intenta. Me pongo de ejemplo, cuando dicen no puedo y les digo si yo puedo, también ustedes pueden”

A su turno, la crack del palo y la bocha, Agustina Cáceres dio su mirada sobre la gran final, y su juego que fue creciendo a lo largo del certamen.

“Este regional tuvo todos los condimentos. Es un orgullo jugar contra ellas -las chicas de Centro de Cazadores- somos amigas afuera de la cancha y la verdad es un mérito enorme haber salido campeonas en casa”.

En cuanto a lo personal “se me puso abrir el arco desde el primer partido, pensé que llegaba más o menos y acá demostré que con el equipo al hombro y bien acompañada, nada puede salir mal”

Y le dejó un mensaje a sus compañeras: “Son las mejores, sigamos así unidas que juntas vamos a llegar a cualquier lado y nadie nos va a poder ganar”.

Finalmente, el DT campeón Nicolás Yawny alabó a sis dirigidas a quienes describió como “guerreras” en un proceso al frente que fue corto- asumió al frente del equipo en febrero- y ya tuvo su primera estrella con Capri,.

“Estoy muy contento, fue un proceso rápido, trabajamos desde febrero juntos y pudimos cerrar este camino con este broche de oro. En principio nuestra meta era estar entre los cuatro mejores y partido a partido sabía que podían dar más y se nos dio”.