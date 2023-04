Nueva denuncia contra un gendarme detenido por el abuso a su hijastra

lunes 03 de abril de 2023 | 6:03hs.

En su edición del pasado 23 de febrero, El Territorio publicó detalles de la acusación que pesa sobre un subalférez de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que se desempeñaba en la órbita del Escuadrón 12 de Bernardo de Irigoyen y fue denunciado por abuso sexual en perjuicio de su hijastra de 8 años de edad.

El sospechoso, identificado como D.A. V. C. (32), fue detenido el 29 de enero y se halla alojado en la comisaría de Piñalito Norte acusado de “abuso sexual simple varios hechos y abuso sexual con acceso carnal en concurso real”, con intervención del Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro.

En tanto, el 20 de marzo una prima del gendarme radicó una segunda denuncia del mismo tenor por hechos que se habrían registrado años atrás en la ciudad de Salta, de donde ambos son oriundos.

Se trata de una joven de 22 años, quien refirió que los presuntos abusos se registraron cuando ella tenía 4 y el acusado 14. Los detalles del caso denunciado en Misiones le hicieron revivir su propio calvario y decidió recurrir a la Justicia, mencionó.

Fue así que la joven viajó desde Bolivia, donde reside, para radicar la denuncia en Salta.

Interviene la Fiscalía Penal de Delitos Contra la Integridad Sexual N° 4.

Contó que su primo vivía al lado y cada vez que podía la llevaba a su casa con la excusa de mostrarle sus juguetes. Una vez en su habitación concretaba los abusos.

Por el paso de los años no supo precisar la cantidad de veces en que fue sometida, pero recordó que en una ocasión la madre de su primo entró a la habitación y lo encontró in fraganti, ante lo cual la mujer le acomodó la ropa a la nena y le dijo que no contará nada porque no le creerían. Luego le dijo que se fuera a su casa.

Denuncia y detención

El gendarme fue detenido el pasado 29 de enero en Bernardo de Irigoyen, donde se desempeñaba como jefe del Paso Fronterizo Internacional.

Horas antes, quien era su concubina radicó una denuncia por abuso sexual en perjuicio de su hija de 8 años, hijastra del implicado, a la cual crio desde los 4.

Fruto de la relación con la madre de la presunta víctima, la pareja tuvo un nena que actualmente tiene 2 años.

En principio, los detalles de la denuncia radicada por la madre de la pequeña sentaron las bases de la dura acusación contra el gendarme.

En tanto, el 23 de febrero la niña declaró en Cámara Gesell, considerada una instancia clave en delitos contra la integridad sexual de menores.

En diálogo con este matutino, la progenitora comentó que días antes de radicar la denuncia le nena le refirió un malestar y su concubino le hizo un extraño comentario que luego cobró relevancia.

La menor tenía una dolencia, ella la revisó y notó paspaduras. “Le comenté a él y me dijo ‘te pusiste a pensar si la tenés que llevar al hospital y notan que esta pendeja ya fue violada’. Fue como que se estaba anticipando”, opinó.

El sospechoso es oriundo de la provincia de Salta y a fin del año pasado viajó con su pareja y las hijas a visitar a sus padres en la citada provincia.

En esa circunstancia, la progenitora de la niña notó una actitud de la pequeña que comenzó a preocuparla, ya que en una ocasión la encontró jugando desnuda en la cama con un primito de su edad.

Algunas actitudes de la menor y otros comentarios del gendarme ahora detenido activaron las alarmas. Fue así que un día, cuando su concubino se fue a trabajar, la mujer le preguntó a su hija qué le pasaba y si alguien le hizo algo que ella no quería. “Ahí me quise morir, fue tremendo escuchar eso”, reconoció.

La pequeña también le contó que previo a los abusos el padrastro llevaba a su hermanita menor a la pieza y la dejaba con su mamadera.



Las claves del caso

Primera denuncia. La primera denuncia fue el 28 de enero en la localidad de Bernardo de Irigoyen luego de que la niña el contara a su madre haber sufrido varios hechos de abuso.

Segunda denuncia. La segunda denuncia la hizo una prima del sospechoso en la localidad de Salta. Ocurrió el 20 de marzo, luego de llegar de Bolivia, donde reside.

Funcionario. El acusado tiene 32 años y es subalférez de Gendarmería Nacional. Se desempeñana como jefe del paso fronterizo en Bernardo de Irigoyen cuando fue detenido.

Amenazas de la familia, temor y un pedido de justicia