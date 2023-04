Eldorado concentra consultas de las localidades más cercanas

lunes 03 de abril de 2023 | 6:04hs.

La ausencia de médicos veterinarios en localidades cercanas de Eldorado provoca que los habitantes de zonas aledañas deban trasladarse hasta allí para atender a sus mascotas.

Actualmente existen un poco más de 30 médicos instalados con sus consultorios en el municipio, mientras que Santiago de Liniers, 9 de Julio, Colonia Mado, Victoria y Puerto Piray, no poseen profesionales en el rubro.

Tal es el caso de Andrea Frank, quien es médica veterinaria y comentó que recibe a muchos pacientes que provienen de esos puntos. “Vienen a mi consultorio desde San Pedro y Bernardo de Irigoyen.

No es que allí no existan especialistas, sino que muchos de ellos se orientan más a los grandes animales como vacas, caballos, o cerdos, y no atienden mucho a los domésticos. Incluso mucha gente de Puerto Piray viene a consultar”, detalló.

En sintonía, Estefanía Solís, empleada de otra veterinaria eldoradense, sostuvo que no sabe en qué porcentaje los pacientes provienen de localidades vecinas, pero son muchos los que asisten. Sobre todo de 9 de Julio y Santiago de Liniers.

En la misma línea agregó que se dedican solamente a la atención de pequeños animales, pero hay otros veterinarios en la ciudad, que viajan a esas zonas para atender a grandes animales que en su mayoría son dedicados a la producción ganadera.

En tanto, Eldorado cuenta con una guardia veterinaria los fines de semana que está organizada por algunos de los profesionales existentes. “Las guardias comenzaron hace mucho, y siempre estuvieron organizadas por los mismos profesionales. Es voluntario quienes participan de esas guardias, por lo cual no son todos los veterinarios quienes las hacen”, agregó Solís.

Según indicó, al principio eran más los involucrados pero a raíz de percances relacionados a la seguridad suspendieron un tiempo la guardia. Hace poco, un grupo retomó las actividades nuevamente.

Por otra parte, en dicha localidad misionera no existe un ente que nuclee a los veterinarios, sino que dependen del colegio profesional con sede en Posadas. “No me parecería mal que las guardias fueran obligatorias, de esa manera le tocaría a cada profesional un fin de semana o al menos un día”, remarcó la trabajadora.

En cuanto a al tipo de consultas más requeridos, Quirino Asson, uno de los veterinarios más antiguos, había comentado a este medio que por lo general las emergencias o urgencias tienen que ver con algún accidente que tuvo la mascota, la picadura de un animal venenoso o por intoxicación.

