Falta de veterinarios en el interior afecta a zonas productivas

lunes 03 de abril de 2023 | 6:07hs.

La aglomeración de médicos veterinarios en ciudades más grandes repercute en un déficit de profesionales del área en municipios del interior, en los que las personas se ven obligadas a trasladar a sus mascotas a localidades cercanas para tener atención o bien, en el caso de los animales de granja o ganadería asumir altos costos para contar con la atención de un profesional que viaje desde otra localidad. Ante esta problemática, se aspira a encontrar posibles soluciones no sólo para facilitar la asistencia, sino también para tratar de tener una Dirección de Zoonosis o de Bromatología que contribuya en cuestiones relacionadas a la salud pública de la población.

“La realidad es que no sólo aumenta la demanda, sino que probablemente se excede a la oferta. En las localidades del interior tenemos más falencias respecto a la presencia de veterinarios, es una de nuestras preocupaciones y, desde la institución, intentamos ver de qué manera podemos lograr aumentar la oferta de veterinarios”, manifestó el presidente del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la provincia, Pablo Jorge Castillo. Por una parte, señaló que se pensó en lanzar publicidades específicas para atraer a egresados de las facultades de Corrientes Capital y Virasoro, mientras que otra opción sería articular alternativas junto a distintas instituciones.

En diálogo con El Territorio, mencionó: “Hemos pensado en el Ifai por las cooperativas de productores, donde hacen falta veterinarios. Lo mismo con el Iprodha, por la facilidad de ofrecer una casa y un trabajo, y los municipios, detectando en cuáles faltan veterinarios para tener una Dirección de Zoonosis o de Bromatología por el impacto que tienen en la salud pública de la población; esto también redunda en la presencia del profesional por localidad y en un expendio seguro de los medicamentos”.

Sobre este punto, identificó que “en general, las zonas productivas de la costa del Uruguay son donde más déficit tenemos de profesionales, como Panambí o San Antonio; también ocurre en algunas localidades más pequeñas sobre la Ruta 12, pero están cerca de otras que sí tienen el servicio”.

“Santo Pipó está cerca de Jardín América y la cuestión viene más atada a la necesidad de una dependencia municipal que haga castraciones”, analizó Castillo. A su vez, añadió que “vemos más preocupante lo que es producción, obtención de alimentos seguros y el despacho de lo zooterápico, pero no tenemos una ley que obligue que cada determinada cantidad de kilómetros haya un veterinario”.

Al respecto, recordó que “en 2018 dos colegas, María Laura Ojeda y Karina Berlingeri, presentaron un proyecto de ley para dotar a todos los municipios de primera, segunda y tercera categoría de una Dirección de Zoonosis, o incluso, en los de menor categoría, que contraten los servicios de departamentos que sí tienen un sistema de salud animal para que realicen un intercambio; por ejemplo, Guaraní está muy cerca de Oberá y el municipio obereño podría brindar servicio veterinario a cambio de que Guaraní realice un kilometraje de arreglos de caminos porque tiene la maquinaria”.

Consultas y urgencias

En referencia a la clínica diaria, Pablo Castillo reconoció que “prácticamente el 50% de las consultas son a partir de problemas en la piel, consultas dermatológicas que pueden variar desde presencia de ectoparásitos hasta enfermedades oncológicas como tumores; que el perro se esté rascando es bastante habitual”. Al mismo tiempo, advirtió que “se nota que hay una cierta disminución de las cuestiones relacionadas a la medicina preventiva, puntualmente vacunaciones y desparasitaciones”. Respecto a las emergencias, afirmó que “lo habitual son los traumas: accidentes automovilísticos o motociclísticos, peleas con otros perros y dependiendo de la época, una consulta bastante frecuente son las mordedura de yararás”.

Debido a la demanda, en ciudades como Posadas, Oberá y Eldorado algunos veterinarios se movilizan autogestivamente para poder ofrecer servicios de guardia las 24 horas o durante los fines de semana. En la Capital, las asignaciones se publican en las redes sociales de Guardia Veterinaria Nocturna mientras que, para los obereños el contacto es a través del número de WhatsApp 3755-520491. “Requiere un esfuerzo que la gente valora mucho y es un servicio que ojalá se pudiera dar en todos lados. Hace cinco años no había nada y creo que con el tiempo habrán veterinarias especializadas en emergencias”, expresó el presidente del Consejo de Profesionales Médicos Veterinarios.

Enfermedades endémicas

Las leishmaniasis son un grupo de enfermedades zoonóticas que aparecieron hace más de una década en la provincia y, en un principio, los casos reportados obligaban al sacrificio de la mascota para evitar un brote. “Eso hizo que la gente y los veterinarios, que no estábamos de acuerdo con que ese fuera el camino, no informaran los casos. Arrancamos mal y eso derivó en que hoy no tengamos el relevamiento de datos que necesitamos”, explicó el presidente del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios. No obstante, destacó las investigaciones realizadas por la Universidad de El Salvador en Virasoro, San José y Oberá, las cuales registraron un porcentaje de positividad de la enfermedad del 21%, del 22% y del 20%, respectivamente. En ese marco, ratificó que “uno de cada 20 perros en Misiones tiene la enfermedad o tuvo contacto con el parásito porque este estudio dice qué animales son portadores, es decir, se han contactado con el parásito sin llegar a enfermarse. Lo que vamos a ver enfermos son uno de cada diez, pero más o menos dos de cada diez perros nos van a dar positivo a las pruebas; algunos van a ser enfermos crónicos y otros de latencia, pero el 20% va a estar afectado por la leishmania”.

La enfermedad es endémica, lo que significa que está presente y es poco probable que se erradique. Sin embargo, cuando comenzó a presentarse, se estimaba que el 70% de los perros tenía leishmaniasis. “Con el tiempo se ha ido mejorando por muchas cuestiones. Podemos mencionar los propietarios más conscientes de los métodos para evitar que el perro se enferme -repelentes, collares, que duerma adentro-, otro tanto desde el punto de vista de los profesionales, que hemos ido aprendiendo a diagnosticar rápido, tratar mejor y ser más insistentes en la prevención. Desde lo legal en muchas ciudades, vía ordenanza, se prohibió la presencia de gallineros y chiqueros en las zonas urbanas, medida que hace que el vector disminuya. Por último, en las ciudades costeras se diseñó un paseo prolijo y limpio, lo que sacó una costa con zonas más inundables que favorecían la multiplicación del vector”, observó.

Por otra parte, puso el foco en la vacunación antirrábica. “No es una vacuna de las más caras, los municipios organizan vacunaciones y es súper importante”.



Tecnología concentrada en ciudades

Misiones avanza en esta cuestión atendiendo diversas inquietudes médicas: hay ecografistas, radiólogos, etólogos (especialistas en conducta), fisioterapeutas, oncólogos, cirujanos, cardiólogos, existen laboratorios clínicos que trabajan exclusivamente con las mascotas. Asimismo, hay profesionales que son especialistas en felinos y otros que se dedican a la atención de mascotas no convencionales.

Si bien la oferta es amplia, la mayoría se concentra en la ciudad de Posadas y en algunas localidades más grandes como Oberá y Eldorado e Iguazú. Esto implica que las comunas más pequeñas o alejadas estén carentes de atenciones específicas y deban trasladarse hasta estos centros más grandes para que sus mascotas sean atendidas.

Ante la falta de profesionales, vecinos se organizan y ayudan

Eldorado concentra consultas de las localidades más cercanas