Gastón Pauls y su recuerdo de amistad con Diego Maradona

lunes 03 de abril de 2023 | 6:00hs.

Gastón Pauls se quebró al recordar a Diego Maradona con una anécdota personal. El conductor de Seres Libres, quien en uno de los últimos capítulos de su programa entrevisto a Dalma,recordó que tuvo con Diego en el programa Dos Solos y se emocionó. “Para mi fue muy fuerte esa entrevista porque Diego los últimos años de su vida fue amigo mío, además de que lo admiraba mucho él estuvo en momentos muy difíciles para mí. Me ayudó a levantarme en un momento muy difícil de mi vida y me hizo parte de su familia. Él fue parte de la mía, ellas también. Para mí fue la historia de un amigo, un compañero que también estuvo en el infierno de las adicciones”, contó. “Que Dalma confiara en mí y en el equipo para hacer el programa fue hermoso porque es un regalo y segundo porque yo sentí que Diego estuvo presente en todo momento, incluso él está acá ahora que yo estoy contestando esto porque me recuerda todo el tiempo a donde yo no quiero volver ni ir”, sentenció.