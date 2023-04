Con acento misionero

domingo 02 de abril de 2023 | 6:05hs.

La definición del Campeonato Regional de Clubes C de Damas Mayores, que se disputa en las canchas “Lucina Von Der Heyde”de la Federación Misionera de Hockey, ubicadas en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard), será toda misionera.



Es que Capri y Centro de Cazadores ganaron sus respectivas semifinales y hoy definirán al campeón del torneo. Además, los equipos de la Tierra Colorada ascendieron al Regional B.



La mala noticia llegó por parte de Guaraní, que en la D no pudo meterse en la final y ascender a la C y hoy buscará terminar en el podio del campeonato.



Tanto Capri como Centro tuvieron que sufrir en los penales para meterse en la final. Las de Villa Cabello igualaron 2-2 con Universidad del Nordeste y ganaron 4-3 en los penales. Por su parte, las Cazadoras también empataron 2-2 ante Rosario Central y se quedaron con la clasificación tras el 2-1 en los penales.



Capri arrancó arriba. A los 11’, María Eugenia Filich, tras un córner corto, abrió el marcador. Ya en el tercer cuarto, Fiama Vargas aumentó la cuenta y parecía que todo estaba encaminado a un triunfo de las misioneras, pero Alma Gómez y Miranda Diez, ambas en el último cuarto, igualaron el marcador.

Capri arrancó con todo, pero le tocó sufrir, empatar y recién pudo festejar el ascenso en la tanda de penales. Foto: Víctor Hugo Paniagua

En una definición por penales muy ajustada, Capri no falló y cerró un 4-3 que desató el festejo, porque además del pasaje a la final, el conjunto posadeño ascendió a la B del Regional de Clubes.



Para Centro de Cazadores la historia fue distinta, aunque también le tocó transpirar la camiseta. Las posadeñas arrancaron abajo ante Rosario Central, que se puso al frente con el tanto de Ariana Silva.



En una ráfaga, Centro pasó al frente. Luciana Viera lo igualó y Sol Duarte puso a las misioneras, pero nuevamente Ariana Silva apareció y decretó el definitivo 2-2.



La serie de Centro estuvo marcada por los yerros, pero el conjunto de la Tierra Colorada fue mejor que su rival y también se metió en la final y festejó el ascenso al Regional B.



Hoy, a partir de las 16.30, Capri y Centro de Cazadores irán por el campeonato en una final con acento misionero.



Se quedó con las ganas

La noticia amarga de la jornada llegó de la mano de Guaraní. Las Franjeadas no pudieron meterse en la final de la división D y lograr el ascenso.



En su semi, las posadeñas perdieron 2-0 ante Paraná Rowing Club, que festejó la clasificación gracias a los tantos de Magdalena Saurín y Delfina Bertossi, de córner corto.



Hoy, a partir de las 10.30, las chicas de la Franja se medirán con Paracao de Paraná por el tercer puesto y un lugar en el podio.



En el encuentro que ambas jugaron en fase de grupos, la victoria fue para las entrerrianas por 2-0 y las misioneras buscarán revancha esta mañana en las canchas del Cepard.