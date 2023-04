La resiliencia de Bety

domingo 02 de abril de 2023 | 6:00hs.

La resiliencia o entereza es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Bety Rojas (35) es la autora de esta obra que realizó en su máquina de coser. Muchos le preguntan y ella con mucho cariño cuenta la historia.



Estuvo casada unos años hasta que su pareja se enfermó. Para sacar unos pesos más, ella cosía sábanas para vender y fue con esa máquina, a la cual tuvo que hacerle un bobinado nuevo, pero ya no funcionó.



En abril del 2020, Bety enviudó. Al mes, la nueva normalidad se estaba activando, con protocolos, fue ahí que decidió intervenir su máquina. En la mercería donde trabaja seguían los requerimientos necesarios para cuidar la salud tanto del vendedor como del comprador, los tiempos de apertura del local eran cortos y en las horas en que no atendía fue armando la obra.



Botones, pasamanería, apliques, piedras y todo lo que podía reutilizarse lo aplicó a su máquina que hoy se exhibe en la vidriera.



Además de rescatar la máquina que en muchos casos hubiera tenido otro final (ser olvidada o descartada), ella decidió liberar sus emociones e intervenirla y regalar piezas que hoy ya no se consiguen.



Así, la máquina también está rescatando a otras de no terminar en un contenedor o pasar a ser una molestia que ocupa lugar.



Para ver este ejemplo de entereza, basta con pararse en la esquina de las calles Sarmiento y Colón, de Posadas, la máquina está en la vidriera de la mercería.