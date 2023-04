"Después de la guerra, la contención de las familias fue fundamental"

domingo 02 de abril de 2023 | 6:05hs.

A 41 años del desembarco argentino en Malvinas, en la Tierra Colorada al igual que en el resto del país se suceden homenajes en honor de los veteranos y los caídos en la cruenta guerra, a la vez que se reivindica la soberanía nacional sobre las Islas del Atlántico Sur, actualmente bajo dominio de facto del Reino Unido.



En Misiones, el acto central tiene lugar hoy en la localidad de San Vicente a partir de las 10 de la mañana en la plazoleta de las Islas Malvinas, con presencia de héroes de guerra de distintos puntos de la provincia, autoridades de gobierno y también habrá saltos en paracaídas de paracaidistas profesionales del Centro Militar de Córdoba.



En tanto, anoche -al cierre de esta edición- en la Capital de la Madera tenía lugar la misa en la parroquia San Vicente de Paul y Virgen del Perpetuo Socorro y luego estaba prevista la realización de la tradicional caminata con las nueve antorchas encendidas en memoria de los nueve misioneros caídos en combate hasta la plazoleta de las Islas Malvinas y la vigilia con números artísticos hasta la primera hora del 2 de abril.



“Muy movilizante”

Rogelio Frelich, veterano y presidente de la Asociación Grupo Veteranos de Malvinas Zona San Vicente, en diálogo con El Territorio contó que la fecha “es muy movilizante” para los ex combatientes y que no todos lo viven de la misma forma. “Los recuerdos están muy vivos y las heridas siguen abiertas” y por ello “hay veteranos que lo sufren mucho y prefieren el silencio y hasta aislarse y otros buscan las fuerzas para poder hablar, contar lo que pasó desde nuestras vivencias, de primera mano, y así seguir transmitiendo el amor por la patria y por ese suelo argentino que defendimos y que muchos compañeros perdieron la vida”.



Frelich se puso al frente de la organización de la jornada conmemorativa en San Vicente, acompañado por la Federación de Veteranos Héroes de la Guerra de Malvinas de la Provincia y con gran apoyo de la municipalidad local.



Regreso y contención

Frelich rememoró que prestó servicio militar en el Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros, Corrientes, y en Malvinas estuvo en la primera línea de fuego: “Estuve en Monte Dos Hermanas y entré en combate en dos oportunidades, la última fue el 14 de junio, donde perdimos muchas vidas de compañeros y terminó con la rendición”.



Tras la capitulación argentina, el regreso a casa de los sobrevivientes fue largo y doloroso. Y en este presente, en que aquellos valerosos jóvenes de 1982 ya cumplieron seis décadas o más y, han hecho un camino, Frelich se permitió mirar atrás para destacar que, “la contención de la familia fue fundamental” para seguir adelante.



“Tanto los que volvieron a casa de sus padres o los que ya habían formado su propia familia o se casaron después, hallaron en sus familias, en sus esposas, un pilar esencial, y por eso en mi caso y también en el trabajo que hacemos desde la asociación, el agradecimiento a las mujeres, a los hijos, a los padres de los veteranos es inmenso y nos enfocamos en incluir a las familias en las actividades”.



En este punto subrayó “el valor que tienen las mujeres, su amor y su fuerza, más de una vez fue el refugio del veterano, porque hay casos en que no duermen o que permanecen callados, no fue fácil volver de la guerra y aún hoy no es fácil, hay compañeros que están mal”.



Un motor, ponderó, “es estar unidos los veteranos, compartir en familia, trabajar para dejar un legado de amor a la patria y de memoria por Malvinas, eso es nuestro objetivo” y otra lucha es que “se equiparen los salarios en la provincia con los que se perciben a nivel nacional”.



El héroe además mostró su satisfacción por el logro que significó la remodelación y puesta en valor de la plazoleta de las Islas Malvinas para este nuevo aniversario, un espacio que fue construido a pulmón hace varias décadas por ex combatientes y ahora muestra nuevas instalaciones y parquizado a instancias de la comuna.



Relevamiento de situación

El ex combatiente Oscar Daniel Valiente, titular de la Dirección General de Atención a Veteranos de Malvinas de la Unidad Superior del Ministerio de Gobierno, explicó que luego del acto central, en cada localidad se replicarán acciones recordatorias “para que cada comunidad pueda rememorar esta fecha”.



Consultado acerca de la situación general de los veteranos en la provincia, aseguró que “en la mayoría de los casos están bien en cuanto a salud o reciben sus tratamientos por las coberturas médicas, sí hay casos puntuales de ciertas patologías que vemos que se han acrecentado aunque desconocemos los motivos como por ejemplo la diabetes”.



Asimismo, explicó que se busca que todos los veteranos que lo requieran tengan todo el acceso a la salud, “hoy esta cobertura se está dando por las obras sociales, pero aún no pudimos concretar nuestro proyecto de contar con un gabinete profesional que pueda atender integralmente al veterano, es un anhelo que queremos llevar adelante”.



Por datos recabados desde esa dirección se pudo conocer la situación de salud y social de los veteranos en Misiones, “hemos llegado a la gran mayoría y vemos que el veterano está bien o está controlado en los casos que requiere un seguimiento médico, pero nosotros siempre pensamos que hace falta más para estar más tranquilos en esta etapa de nuestras vidas”.



Según el Registro Permanente Provincial de Ex Combatientes, 462 misioneros combatieron en Malvinas, “estos datos se desprenden del listado del Ministerio de Defensa de la Nación y de este total, tenemos una baja de aproximadamente 90 hombres, nueve misioneros caídos en combate y luego, los que fallecieron en la posguerra por distintas causas”, aportó Valiente.



Monumento en Azara

En Azara inauguraron un monumento a Malvinas. Foto: Gentileza Ricardo Álvez

En la sureña ciudad de Azara se inauguró un monumento a Malvinas, proyectado por la comuna y realizado por el escultor local Rogelio Glinka. La obra representa la proa de una embarcación, también están las islas y la figura de un valiente soldado y un mástil con la bandera.

Para agendar

En Posadas

El acto por el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas tendrá lugar hoy a las 17 en la plaza Capitán de Fragata Giachino, en avenida Ituzaingó y Comandante Miño.



En tanto, el martes a las 8 abrirá la muestra “Memoria activa, 41 años de Malvinas”, en el Museo Areco.