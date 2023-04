Aumenta la incertidumbre nacional

domingo 02 de abril de 2023 | 6:05hs.

La Argentina transita por una etapa de gran efervescencia política, que genera aún más incertidumbre sobre cómo será el futuro próximo en el país. Hay alrededor de 25 precandidatos a presidente en la Argentina, según relevamiento realizado por el consultor Federico González y Asociados. Pertenecen al Frente de Todos, Juntos por el Cambio, La Libertad Avanza, el Partido Justicialista que nuclea al peronismo no kirchnerista y al Frente de Izquierda. Desde esta consultoría política se salió a medir el impacto que tuvo el anuncio de Mauricio Macri de no ser candidato en estas elecciones y muestra claramente que Patricia Bullrich es la principal beneficiaria de tal decisión dentro de JxC, pero todo se terminará dirimiendo en elecciones internas ante Horacio Rodríguez Larreta.



En cuanto a la renuncia de Macri a cualquier candidatura, se quiso instalar la narrativa de la épica y hasta la renuncia de un estadista. Lo cierto es que es una renuncia que se veía venir, por las pocas probabilidades que tenía. Nadie renuncia teniendo posibilidades de ganar. Todos los números indicaban que la imagen negativa era siempre mayor. A pesar del esfuerzo por revertirlos, Macri nunca logró mejorar sus números, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Al bajar esta candidatura clarifica el escenario para los postulantes de la oposición, donde además el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, también ya se lanzó como candidato presidencial de la UCR y por ese mismo espacio, por ejemplo, Martín Lousteau ratificó su determinación de ser jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.



Desde la Libertad Avanza, Javier Milei no tiene estos inconvenientes internos y está enfrascado en conseguir la mayor cantidad de fiscales para custodiar los votos. Como se sabe, en el país habrá elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) que deben realizarse en agosto y luego, las generales en octubre.



El panorama político en el Frente de Todos es más complejo y genera mucha incertidumbre entre sus simpatizantes. Faltando un poco más de dos meses y medio para que se terminen de definir candidaturas, en este frente continúan con situaciones irresueltas entre quienes se perfilan como los tres posibles candidatos.



A Alberto Fernández buscan bajarlo de su candidatura, lo cual hasta ahora sigue resistiendo los embates de La Cámpora. Desde el entorno de Cristina Fernández continúa el insistente clamor de que sea candidata a presidenta, sin que ella exprese aceptación o rechazo; los que las conocen saben que ella es de manejar algunos tiempos al límite y no va a dejar que la corran con la inmediatez en las decisiones. El otro probable precandidato es Sergio Massa, que sigue lidiando con la crisis inflacionaria y los cortocircuitos con el presidente.



Por ahora, está claro, no le encontró la vuelta, como sí consiguió -esta semana- un poco de oxígeno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) que, tras concluir la cuarta revisión del acuerdo ampliado con la Argentina, autorizó el desembolso de 5.400 millones de dólares. Representó una nueva renegociación de la deuda contraída en la gestión de Macri. El pedido de revisar acuerdo es por la dificultad que tenía el país de hacer honor al pago establecido con anterioridad y al observarse el fuerte impacto que provocó la sequía en la economía nacional. Por tal razón y con el visto bueno desde el país del Norte, también Massa dio a conocer que se habilitará un dólar agro, justamente para impulsar la cosecha de la soja y favorecer a las economías regionales, que venían pidiendo un dólar diferencial para exportar como también lo reclamaban desde Misiones sectores como el té, el tabaco, la madera y la yerba. Mañana se espera conocer los detalles a ser brindados por el Ministerio de Economía.



El fracaso de toda la dirigencia

El creciente nivel de pobreza e indigencia en el país es una muestra cabal del estrepitoso fracaso de la dirigencia argentina. A todos los gobiernos les tocó y ninguno supo resolverla, pese a innumerables promesas. En la actual administración, la inflación descontrolada hace que el 39% de la población se haya sumido en la pobreza o con ingresos insuficientes, más otro 8 por ciento en estado de indigencia, es decir que no les alcanza para comer. Son, además, datos que contrastan con un país que registra crecimiento de la economía y caída del empleo. Pero los datos más duros muestran que uno de cada dos menores de 14 años vive en un hogar con ingresos insuficientes para comprar desde alimentos o vestirse. Un dato alarmante que debe estar en el primer lugar en la agenda de todos los partidos, cuyos principales referentes solo se dedican a criticar sin aportar soluciones.



Justamente la importancia de una campaña política reside en la posibilidad de lanzar propuestas y programas políticos transformadores, como solucionar cuestiones de urgencia y pensar en desarrollar estrategias futuras. En tiempo de revolución tecnológica es necesario concebir una idea de futuro que por ahora resulta sumamente escasa. La mayoría de los espacios políticos nacionales están enfrascados en sus propias peleas internas y se observa una lejanía con las necesidades de los ciudadanos que esperan propuestas superadoras para mejorar sus vidas. Muchos dirigentes nacionales no están percibiendo que las políticas partidarias en todo el mundo, están evolucionando hacia un enfoque más centrado en el individuo y en las preocupaciones que enfrentan directamente, como la seguridad económica, la libertad personal y sobre todo la igualdad de oportunidades, una de las grandes deudas pendientes para la política argentina. Quizás la dirigencia argentina debería intentar resolver de otra manera, porque está claro que todos los intentos de resolver la pobreza fracasaron. Es decir, tal vez habría que cambiar de fórmula para conseguir otros resultados.



Entre Estados Unidos y China

Argentina ante los ojos del mundo tiene una gran importancia estratégica al contar con litio y ser el segundo país con mayores reservas del mundo y el cuarto productor mundial de este metal liviano. En la actualidad hay sólo dos empresas que extraen este material, una es de Estados Unidos y hay un claro interés de China. Justamente Washington y Beijing, en estos momentos, son consideradas las capitales políticas más importantes del planeta en lo que se refiere al vínculo bilateral. En una reciente entrevista al diario Perfil, el embajador en Washington, Jorge Argüello afirmó que el principal inversor de Argentina es Estados Unidos y el principal comprador China. De allí los celos del país del Norte, pero a su vez la importancia de que Joe Biden reunido en el Salón Oval de la Casa Blanca, diera muestras de acompañamiento a la Argentina a través del presidente Alberto Fernández.



Pero nada es gratis en la vida, Estados Unidos anhela que la Argentina frene el avance del 5G en comunicaciones porque la compañía con más desarrollo en ese sentido es Huawei y también que no se le entregue la concesión a China parte del manejo de la hidrovía. Como se dijo, la Argentina dio cuenta en la capital política de Estados Unidos -donde ahora están muy preocupados sobre el cambio climático-, de la posibilidad de abastecer al mundo de minerales críticos y estratégicos para la transición energética. El presidente argentino se llevó el compromiso de Estados Unidos de apoyar al país frente al FMI y otros organismos de crédito internacional.



Nuevos modelos políticos

El presidente de la Legislatura y conductor de la renovación, Carlos Rovira, recordó esta semana, en el Centro de Convenciones, la irrupción de un nuevo modelo político, el del gobierno inteligente que se centra en la eficiencia y en la consecución de objetivos pragmáticos, más allá de ideologías o posiciones políticas tradicionales. Esta perspectiva implica una transformación significativa en la forma en que se entiende y se gestiona la relación entre lo público y lo privado. Por lo tanto, la política inteligente promueve la colaboración público-privada como un medio para mejorar la calidad de vida de la población. Es lo que ya están haciendo países como Australia, donde se prioriza la implementación de políticas y estrategias basadas en la innovación y las tecnologías inteligentes.



En tal sentido fue implementando programas de educación digital, salud electrónica y transporte inteligente, entre otros. Lo mismo sucede con Corea del Sur, ya que el gobierno coreano viene realizando importantes inversiones en infraestructura digital y tecnologías inteligentes como la inteligencia artificial, la robótica y el internet de las cosas. Del mismo modo, la política inteligente aplicada por Dinamarca se centra en la sostenibilidad y el bienestar social. Por caso, Copenhague -la capital- es líder en política inteligente, por haber avanzado en el desarrollo de tecnologías y soluciones de sostenibilidad a largo plazo en las áreas de transporte, energía y medio ambiente. Tal vez lo más destacado es que promueven la participación ciudadana y el enfoque colectivo para la planificación y gestión urbana.



Los desafíos en Misiones

Como se dijo, fue uno de los temas planteados por Rovira que como conductor del espacio se encargó de presentar en Posadas esta semana a todos los candidatos del Frente Renovador de la Concordia, integrado por 40 partidos, de diferentes procedencias e ideologías.



En esa oportunidad planteó a propios y extraños los desafíos, desde la política inteligente arraigándose en Misiones desplazando modelos antiguos, pasándoles la posta a los jóvenes mediante la Neo Renovación. Luego resaltaría la importancia del recientemente habilitado Silicon como un nuevo centro del saber y todas las acciones previas que viene desarrollando Misiones a favor de la innovación y que según afirmó, hace que la provincia sea observada dentro y fuera del país.



En igual sentido se expresó el candidato a gobernador Hugo Passalacqua al sostener que con el Silicon, el futuro está en manos de los misioneros, sin desentenderse de las cosas pendientes como más viviendas o mayor bienestar de la población. También aprovechó para interpelar a la dirigencia nacional por los fracasos continuos de todos los espacios políticos.



El gobernador Herrera Ahuad, fue el encargado de resaltar todo lo concretado en diversas áreas y al valorar el proyecto político que integra, sostuvo que les ha cambiado la vida a los misioneros. Del mismo modo es lo que entiende Rovira en el marco de esta nueva versión de la política, al incluir en la oferta electoral a ciudadanos independiente de toda la provincia para sostener que la buena política es para todos no para unos pocos. Y prometió en nombre de su espacio, llevar adelante los grandes desafíos de la provincia, con determinación y carácter.



También se hizo un fuerte llamado a la dirigencia para lograr que todas las urnas estén llenas de votos de la Renovación.



Passalacqua añadió que, de ser electo gobernador, por la confianza depositada en él, responderá tanto a la conducción como al pueblo, con lealtad y trabajo.



En el municipio

Entre los que salen a defender el modelo político provincial y lo realizado desde su ámbito está el intendente Leonardo “Lalo” Stelatto, quien confesó que se siente muy motivado tras haber cumplido una primera etapa y concretado el objetivo de convertir a Posadas en linda de nuevo, para avanzar con muchas soluciones que todavía están pendientes de resolverse. Es lo que sostuvo durante la presentación de los candidatos de la renovación. Como se sabe, desde ese espacio político también van por el sillón comunal Soledad Balán, Silvana Ratti, Roberto Acosta, Fernando Santacruz, Héctor Rodríguez, Fernando Urízar, María Cristela Irrazábal, Martín Recamán, Germán Ferber, y Fernando Meza.



Mañana, el turno de Juntos por el Cambio

Para mañana lunes, está prevista la presentación de los principales candidatos de Juntos por el Cambio de Misiones. De esta manera estará encabezando la presentación el diputado nacional por el radicalismo y candidato a gobernador Martín Arjol acompañado por Natalia Dörper, del PRO. También se dará a conocer en la sede del PRO emplazado sobre la calle Troazzi, toda la lista a diputados provinciales que está encabezada por Pedro Puerta.



Plan de fiscalización

Por el partido Integración y Militancia, Ninfa Alvarenga se presenta candidata a gobernadora. Llevando en este espacio el espíritu libertario resaltó que lograron conformar 14 sublemas en la provincia y que se encuentran en un fuerte trabajo para conseguir los fiscales que necesita su espacio en las elecciones.