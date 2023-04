Tinelli recibió su cumple 63 rodeado de sus hijos

domingo 02 de abril de 2023 | 6:00hs.

Que Marcelo Tinelli es un hombre bien familiero no es ninguna novedad. Y como no podía ser de otra manera, cenó con ellos en la noche del viernes, a la espera de que el reloj marque las doce y empezar todos juntos su cumpleaños número 63.



El conductor celebró en compañía de Micaela y Candelaria -de su relación con Soledad Aquino-, Francisco y Juanita -de su vínculo con Paula Robles- y el más pequeño, Lorenzo, fruto de la unión con Guillermina Valdés. Los cinco posaron sonrientes y abrazados en un restaurante de Buenos Aires, con la felicidad de estar otra vez juntos luego de un tiempo prolongado.



“Que pleno y feliz me siento en la previa de mi cumple con mis 5 hijos. Los amo tanto tanto”, escribió el creador de ShowMatch, celebrando su 63 cumpleaños.