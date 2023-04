La alegría de Maxi López y Daniela Christiansson por el nacimiento de Elle, su hija

domingo 02 de abril de 2023 | 6:00hs.

Ada Maxi López y Daniela Christiansson viven el día más feliz de su relación que ya va por los nueve años. El exfutbolista argentino y la modelo sueca compartieron en sus redes sociales la llegada de Elle, que nació este viernes en una clínica de Londres. Es la primera hija para la pareja que se formó en Italia en 2014, tiempo después de que López se separara de Wanda Nara, con quien tuvo a Valentino, Constantino y Benedicto.



Cultores de un bajo perfil, tomando distancia de su explosivo divorcio de la empresaria, Maxi y Daniela compartieron la feliz noticia con sus seguidores. “Bienvenida al mundo, Elle”, escribió la modelo sueca en francés, junto a la fecha de nacimiento de la beba encerrada por dos corazones y la mención al exfutbolista. Junto al texto, la primera foto de la recién nacida, en la que se advierte su mano y parte de su rostro.



A continuación, Daniela mostró la intimidad de la habitación, donde se la ve recostada, descansando luego de dar a luz y con la pequeña reposando en su pecho. La publicación se llenó de miles de mensajes tiernos y de bienvenida para Elle, aunque de momento no se manifestó Wanda Nara. La empresaria, que en los útlimos tiempos logró reconstruir el vínculo con su ex luego de las grandes batallas mediáticas, había sido una de las primeras en saludar a Daniela cuando contó la novedad de su embarazo.



Hace poco más de un mes, Daniela había manifestado sus sensaciones durante la semana 32 de su gestación. En sus redes sociales, donde la modelo suele mostrarse siempre espléndida, compartió un video mostrando el lado “B” del embarazo, con todo aquello que sin dejar de convertirlo en un momento especial a veces puede resultar bastante molesto.



“Estar embarazada es una de las experiencias más hermosas del mundo pero: ya gané 15 kg. en 7 meses. ¡Tengo marcas que no se van! Tengo venas varicosas, tengo celulitis”, comienza diciendo la modelo en un texto que escribió sobre las distintas escenas. Y continuó: “Mientras cuido mi cuerpo, hago ejercicio y me mimo. Tengo reflujo, hinchazón. No me siento cómoda sentada, acostada o de pie. Me duele el cuerpo, me pesa todo, tengo complicaciones. A veces tengo miedos, dudas, puedo estar nerviosa y llorar. ¡Y pasó!”.



Cabe recordar que, después de ocho años de relación, la modelo y el exjugador anunciaron la llegada de su primer hijo en común en septiembre del año pasado al publicar la ecografía del bebé. Y Wanda fue una de las primeras en reaccionar. “Felicidades, se agranda la familia”, escribió la empresaria etiquetado a su ex.



A principios de noviembre, en tanto, Daniela y Maxi publicaron un video junto a los hijos mayores de López, que tienen dos hermanas más fruto de la relación de su madre con el jugador del Galatasaray de Turquía, Francesca e Isabella, en el que mediante una pelota que se reventaba dejando salir un polvo de color rosado, anunciaba que el bebé en camino sería otra nena. Hay que señalar que en mayo del año pasado, Wanda y Maxi llegaron a un acuerdo después de años de batallas judiciales.



Daniela tiene 31 años, nació en Estocolmo y alcanzó la fama internacional en el mundo de las pasarelas cuando ganó el premio World Top Model en 2015. Además de ser modelo, Christiansson, se define como activista ecológica y protectora de medio ambiente, además de luchar contra el maltrato animal. “Vivo un estilo de vida saludable y ecológico”, asegura en la descripción de su perfil de Instagram. Es la cofundadora de la Semana de la Moda Verde de Italia, elige marcas de belleza sustentable y también ha impulsado proyectos con la Climate Neutral Now, una iniciativa lanzada por ONU.