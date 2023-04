Chikungunya: los casos siguen en aumento en Misiones

domingo 02 de abril de 2023 | 6:04hs.

La situación epidemiológica respecto al chikungunya en la provincia continúa en alza: en el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación se reportaron 71 casos de chikungunya, con lo cual son ocho los nuevos contagios que se notificaron en la semana que pasó.



Del total, hay 30 casos importados, cuatro son autóctonos y en 39 pacientes todavía no se pudo determinar dónde han sufrido el contagio. Según el documento, Misiones figura como una de las provincias con mayores casos junto a Buenos Aires, Formosa y la Capital Federal. A su vez, Puerto Iguazú es una de las siete jurisdicciones que presenta casos autóctonos del virus.



Sobre la situación en el país se informó que hasta ayer “se registraron en Argentina 657 casos de fiebre chikungunya, de los cuales 244 no tienen antecedentes de viaje (adquirieron la infección en su jurisdicción de residencia), 159 se encuentran en investigación y 254 presentan antecedentes de viaje (importados)”.



Las características climatológicas de la provincia y los kilómetros de frontera con Paraguay y Brasil, en donde la situación es más compleja, hacen que contener los contagios de las arbovirosis no sea fácil.



Dengue

En cuanto la situación del dengue, Misiones permanece sin mayores complicaciones, presenta quince casos, de los cuales tres son casos importados y doce se encuentran en investigación. En la última semana la provincia sumó siete casos.



El escenario es más complejo en otras partes de Argentina y se agrava dado que la cantidad de casos pasó de 9.388 a 16.143 en los últimos siete días. El grueso de casos se concentra en Tucumán, Salta, Santa Fe, Jujuy y Santiago del Estero.



En relación con años anteriores, “los casos acumulados registrados en la presente temporada -agosto de 2022 a marzo de 2023- se encuentran por encima de los registrados en los últimos dos años”, difundió el informe. De todos modos aún la curva es inferior a la epidemia del 2016 y el comportamiento que se vivió durante el 2020.



Síntomas y prevención

Debido al panorama epidemiológico, la cartera de Salud nacional informó en su página web oficial las diferencias entre ambas enfermedades.



“Los síntomas de dengue son fiebre acompañada de uno o más de los siguientes: dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel y picazón, y/o sangrado de nariz y encías”.



En tanto, la fiebre chikungunya comienza, generalmente, de 3 a 7 días después de la picadura del mosquito. El síntoma más común es la aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones. Otros síntomas que pueden aparecer son: dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea.



Además, instó a la comunidad a que ante la presencia de cualquiera de estos síntomas, se debe realizar una consulta médica de manera temprana, no automedicarse y evitar la picadura de mosquitos para impedir que sigan transmitiendo el virus.



La medida más importante de prevención de dengue y chikungunya es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contengan agua, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores. Para evitar la picadura del mosquito se recomienda utilizar repelente siguiendo siempre las indicaciones del envase. La aplicación de insecticida mediante fumigación sólo sirve para eliminar mosquitos adultos, no tiene poder residual y tampoco elimina formas inmaduras del mosquito (huevos, larvas y pupas).

En cifras

16.143 En Argentina la epidemia de dengue acumula 16.143 casos desde agosto de 2022. El total está por encima de los registrados en los últimos dos años.