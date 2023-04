Posadas: tras caso de rabia, piden vacunar perros y gatos

domingo 02 de abril de 2023 | 6:04hs.

Un caso de rabia fue detectado en un murciélago insectívoro en Posadas e informado por las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que diagnosticó la enfermedad en uno de sus laboratorios en Candelaria.



Ante esa situación, los trabajadores de la salud animal nucleados en el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Misiones pidieron a los propietarios de animales de compañía como perros y gatos que vacunen a sus mascotas.



“La vacuna es la única medida de protección válida para evitar la enfermedad y su dispersión hacia los humanos”, señalaron desde la entidad en el comunicado que lleva la firma del presidente de la misma, el veterinario Pablo Castillo.



La vacuna antirrábica debe aplicarse a perros y gatos con buen estado de salud a partir de los 3 meses de edad y repetirse de manera anual con una dosis de refuerzo.



La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central de los mamíferos, entre ellos, el hombre y tiene 100% de mortalidad en ambos. El virus de la rabia se encuentra sobre todo en la saliva y el cerebro de los animales infectados, en particular los perros, y se transmite por una mordedura. Los murciélagos también representan un importante reservorio.



Consultados por este medio, desde el Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa) aseguraron que no tienen registro de casos en perros o gatos, pero sí dijeron que se están realizando operativos en los barrios o incluso casa por casa para acercar la antirrábica a los animales de compañía, servicio que es totalmente gratuito.



Además, a diario se realizan operativos en los barrios de la capital misionera donde los propietarios también pueden acudir con sus mascotas para completar este esquema de vacunación.



Evitar contacto

“También queremos recordar la importancia de no entrar en contacto con murciélagos que pudieran estar en viviendas, patios, parques o cualquier otro sector y presenten dificultades para moverse o volar, o en horario diurno, ya que son indicativos de rabia en estos animales y por lo tanto la mordedura de uno de ellos podría contagiar a animales o personas”, advirtieron desde el Consejo de Veterinarios.



Y agregaron: “Hay métodos no cruentos para ahuyentar a los murciélagos insectívoros sin matarlos y así lograr una sana convivencia, ya que son importantes ecológicamente por su función de alimentarse de insectos como mosquitos, jejenes y moscas”.



Por último se pidió a quien observe un murciélago con problemas para moverse o de día que lo cubra con un balde y no lo manipule.



En ese caso, lo que se debe hacer es comunicarse inmediatamente al Ministerio de Ecología al WhatsApp 376-4883555 o al del Senasa: 11-6754-1887.

En cifras

3 La vacuna antirrábica se coloca a perros y gatos a los 3 meses de edad y luego toda la vida de manera anual, es decir, cada doce meses.