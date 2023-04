Tras reclamos, mejorarán las instalaciones en Eldorado

domingo 02 de abril de 2023 | 6:04hs.

Los estudiantes de la Epet 54 de Eldorado llevaron adelante una protesta durante la última semana, que implicó la suspensión del dictado de clase por varios días.



La comunidad escolar centró sus reclamos en el mejoramiento de la infraestructura del establecimiento -ya que planteaban la necesidad de arreglar los techos por las condiciones del mismo-, el arreglo de los baños, la necesidad de construir un cerco perimetral, mejoras en las instalaciones eléctricas de y de agua y la ampliación de las aulas por falta de espacio para la matrícula existente.



Ante la persistencia del reclamo, el subsecretario de Educación Técnico Profesional, Gilson Berger, se reunió con los estudiantes que llevaban adelante la sentada, por mejores condiciones en el establecimiento, y firmaron un acta de acuerdo para llevar adelante la reparación integral de la infraestructura de la institución.



En el documento el subsecretario se comprometió a proveer los recursos necesarios para la reparación de las instalaciones, según los planos presentados en la jornada.



También se acordó avanzar en los planos y realizar los trámites necesarios para conseguir los recursos para la construcción de la segunda etapa de la escuela.



Los reclamos en el colegio se iniciaron el martes pasado, al ver que muchas instituciones técnicas de la provincia empezaban a manifestar su disconformidad con las condiciones edilicias y los insumos con los que cuentan en el comienzo del ciclo lectivo.



Sobre la sentada, según planteó el estudiante de la Epet Héctor Álvez, “el reclamo viene desde el año 2017, y como no obtuvimos respuestas decidimos hacer la protesta. Actualmente somos 200 alumnos y en cada aula, que son bastante chicas, hay 25 alumnos”.



“En los recreos casi no podemos caminar por el espacio, y tenemos tres inodoros de los cuales sólo uno funciona. Los baños están afuera del edificio, los techos están en mal estado y por eso entra agua”.



“La infraestructura del edificio tiene más de 40 años y nunca se hizo nada. Ya el año pasado íbamos a hacer la protesta, pero nos dijeron que ya vendrían y pondrían techos nuevos, y otras cosas y por eso no hicimos. Pero hasta ahora no hay soluciones”, agregó.



La protesta fue acompañada por las autoridades y los padres de los estudiantes, estos últimos incluso se hicieron presentes en la institución para brindar apoyo a sus hijos.