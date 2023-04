Martina Prieto se consagró campeona nacional en lanzamiento de jabalina

sábado 01 de abril de 2023 | 19:50hs.

La atleta obereña Martina Prieto se consagró hoy campeona nacional en lanzamiento de jabalina (600 gramos), con un registro de 41.72 metros. La deportista forma parte de la delegación misionera que participa en el 53° Campeonato Nacional de Atletismo que comenzó este sábado y se extenderá hasta mañana, domingo, en la ciudad de Rosario, Santa Fe.

De acuerdo a lo informado de manera oficial, la organización de la competencia está a cargo de la Asociación Rosarina de Atletismo y fiscaliza la Confederación Argentina de la disciplina.

Están presentes los mejores atletas de la categoría de todo el país, representando a 21 Federaciones. Las pruebas se desarrollan en el Estadio Municipal Jorge Newbery.

Premio al esfuerzo

Sobre el campeonato Martina expresó que "estuvo súper lindo, con muchas chicas de alto nivel", y en razón de eso admitió que estuvo "bastante nerviosa porque todas son buenas y estaba muy pareja la competencia".

Dijo que, pese a eso, al momento de lanzar "me sentí cómoda aunque tengo una molestia en el hombro pero no la sentí tanto, tampoco sentía tan pesada la jabalina como en otras competencias", y consideró como positivo "la buena vibra de las chicas que siempre están apoyando en todas".

Sobre el podio, la obereña aseguró estar "súper feliz, no pensaba que iba a mejorar marcas o que iba a llegar primera. Por fin y gracias a Dios pude mejorar marcas y salir primera, hace alrededor de dos años que no me iba tan bien, por eso estoy súper contenta".

"Siento que es parte del esfuerzo que uno hace al levantarse temprano e ir a entrenar por más que uno no tenga ganas; creo que si uno hace las cosas bien, si se dedica y dedica su tiempo a lo que le gusta, después vienen los resultados", puntualizó.