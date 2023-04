La renovación presentó a todos sus candidatos para las elecciones de mayo

sábado 01 de abril de 2023 | 5:00hs.

El Frente Renovador de la Concordia realizó ayer, en el Salón Eva Perón del Centro de Convenciones, la presentación de sus candidatos para las elecciones del 7 de mayo. La fórmula principal está integrada por el actual vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Hugo Passalacqua, y el también diputado provincial Lucas Romero Spinelli como candidato a vicegobernador, tal como detalló ayer el conductor del espacio, Carlos Rovira, que a su vez va por la reelección de la banca, en la lista encabezada por el actual gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.



Como principales candidatos se ubicaron ayer en el centro del escenario, rodeados por todos los referentes de los diversos espacios que integran el frente.



Junto a los dirigentes llegados de toda la provincia se situaron los candidatos a intendentes y concejales de toda la provincia, a quienes acompañaron el vicegobernador Carlos Arce, que a su vez encabeza la lista de senadores con vistas a las elecciones generales en que estará acompañado por la diputada provincial Sonia Rojas Decut y el referente juvenil Milton Astroza.



Del mismo modo, la renovación ya tiene armado la lista de aspirantes a la Cámara Baja de la Nación, ya que son candidatos a diputados nacionales, el actual concejal de Posadas, Daniel “Colo” Vancsik, la legisladora Yamila Ruiz, el músico y referente social Alberto Arrúa y la diputada Adriana Bezus.



Rovira durante casi una hora repasó lo que implica actualmente la renovación, al sostener que el encuentro de ayer era “uno de los momentos más esperado por mí”, en referencia a tomar contacto con “este verdadero movimiento que empezó como sueño e ilusión ahora hecho carne en Misiones”, en referencia al espacio que gobierna la provincia.



Sostuvo que la imagen de los asistentes reflejaba una postal de tranquilidad que lo llenaba de alegría y emoción.



Luego repasó lo vivido durante la gestión del gobernador Herrera Ahuad como haber atravesado “un hecho lacerante” como la pandemia del Covid-19, para destacar que el equipo político que representa en Misiones “no improvisa, porque se basa en la ciencia y el corazón”, al recordar las medidas adoptadas ante el avance de aquella amenaza a la salud del mundo. Destacó que las acciones, más allá de lamentar las muertes ocurridas, “los misioneros hemos sacado un diez en la pandemia”, al sostener que no se puede decir ni proyectar lo mismo de otros espacios políticos.



Al destacar al Frente Renovador recordó que lo integran 40 partidos y que desde el espacio “comenzamos a redefinir el nuevo compromiso con la sociedad misionera”.



Allí incluiría la importancia de haber incorporado en la provincia los espacios destinados a la ciencia e innovación, proponiendo en estas elecciones “mente y gente nueva ejerciendo la política en la primera provincia startup del país” para encaminarse hacia la nueva era de la economía del conocimiento.



“Son ideas fuertes que estamos cumpliendo y seguramente hay cuestiones que hemos hecho mal”, al instar a la dirigencia a mantener la humildad y gobernar en sintonía con el pueblo.



Luego reiteraría la necesidad de controlar en forma diaria el ego personal. También aclaró a los candidatos que la presencia de nuevos dirigentes, en lo que se plantea la Neo Renovación. no implica “tirar lo viejo para la ventana” sino que es potenciar el espacio. Por eso indicó que “Misiones también es vanguardia” en tal sentido, al añadir que “la política tradicional cierra las puertas a los jóvenes y como antes, los partidos tradicionales siguen utilizando el mismo método” hacia los jóvenes para utilizarlos pintando paredes y carteles o como hoy se los utiliza para llenar de mensajes las redes sociales.



En cambio, planteó que la renovación “es una versión nueva” de la política al incluir a ciudadanos independiente de toda la provincia para atender las necesidades de la gente, “porque la buena política es para todos no para unos pocos”.



Rovira luego repasaría los logros y avances de la provincia hasta llegar a lo que es en la actualidad el Silicon y sus potencialidades, para defender a su vez a Misiones como la primera provincia startup que brinda todas las condiciones para dar un salto cualitativo.



Aclaró más adelante: “No somos un espacio sectario, tenemos espacio propio y compartimos la experiencia”. Destacó a su vez que quedó en el pasado aquel concepto público-privado, cuando hoy se habla de un gobierno que desarrolla inteligencia. Para luego destacar que las acciones que desarrolla Misiones a favor de la innovación hacen que sea una pantalla observada dentro y fuera del país y representa un orgullo para los misioneros.



Sobre las designaciones de los principales espacios que ocupan en lista indicó que están allí por merecimiento y por jóvenes que están tomando la posta de la Renovación.



Le cambió la vida a los misioneros

El gobernador Herrera Ahuad, tras agradecer por la nueva confianza desde la renovación, indicó que integra un proyecto político que les ha cambiado la vida a los misioneros. Por eso dijo “soy el primer militante”, para recordar que desde el proyecto se les brindó y brinda soluciones a los misioneros en salud, generó irrupción en la tecnología y recordó desde el boleto educativo gratuito hasta lo que se implementó ayer similar beneficios para personas oncológicas (ver Se implementó el Boleto...), además de estar cerca del productor, del sector forestal, de estar en el cuidado de medioambiente para lo cual se creó un ministerio.



Por eso consideró que la mejor campaña “es el trabajo de todos los días” para explicar que sale a la calle y plantea con la frente alta “somos renovadores y con mucho orgullo decir que soy del equipo de Carlos Rovira”.



Como proyección indicó que “Misiones no va a parar de crecer porque tiene trabajo e inteligencia para gobernar” e instó a salir a militar.



Espacio para los jóvenes

En tanto, el candidato a vicegobernador Lucas Romero Spinelli agradeció “la confianza depositada” en su juventud “y en nombre de todos los jóvenes de la provincia”.



Luego repasó todo lo realizado a favor de los jóvenes de Misiones en capacitación, en formación, apuntando a que la tecnología también mejore las condiciones de vida a quienes se quedan en las chacras.



Los hechos cambian la historia

El candidato a gobernador Hugo Passalacqua planteó que “los hechos cambian el curso de la historia”, al repasar una anécdota con jóvenes donde tuvo oportunidad de analizar lo realizado en su paso por la provincia por San Martín, Belgrano, Artigas y Andresito Guacurarí.



Luego repasó de cómo se concibió la renovación y la importancia de aquella idea fuerza propuesta en un encuentro que tuvo hace más de 20 años con Rovira.



Indicó que le propuso “escuchar la profundidad de las voces de los misioneros, que por entonces buscaban rebelarse a un modelo político agotado”.



“Había que tener coraje” -añadió- para iniciar lo que denominó “un movimiento sociocultural”. Ya sobre la administración recordó los avances logrados por Misiones, desde la creación de 700 escuelas en soledad, siendo igual el número construido por la Nación o la posibilidad ahora de que ”con Silicon el futuro esté en manos de los misioneros”, sin desconocer que hay muchas cosas para seguir resolviendo, como viviendas y mayor bienestar de la población, que planteó también viene ayudada por la economía del conocimiento.



Espectáculo dantesco

Passalacqua le dedicó unos minutos a lo que sucede en la política nacional al plantear que la ciudadanía presencia a diario “un espectáculo dantesco y lamentable. Están ocupados en destruirse y generan lógica decepción”.



En cambio, comparó que pese a la injusticia histórica hacia Misiones, sin gasoducto o energía suficiente, la provincia sigue creciendo.



No obstante, se comprometió a que serán los temas de los que se ocupará de ser electo gobernador el 7 de mayo.



Para concluir y reafirmar lo que se dijo, indicó que “la renovación mantiene las puertas abiertas a todos, nos escapamos del sectarismo” y como ejemplo citó que por eso “el espacio político no se abocó ni a crear banderas, marchitas o escudos”.

En cifras

40Es la cantidad de espacios políticos que se sumaron y constituyen en la actualidad el Frente Renovador de la Concordia de Misiones.

La lista de todos los candidatos a diputados

El Frente Renovador de la Concordia presentó ayer la lista de 20 candidatos titulares a diputados provinciales y los siete suplentes.



El actual gobernador Oscar Herrera Ahuad encabeza la lista, en segundo lugar está Anazul Centeno, que va por un nuevo mandato, al igual que Carlos Rovira.



En cuanto a los demás integrantes de la lista se encuentran candidatos de distintos orígenes, profesiones, actividades y procedentes de toda la provincia. Algunos vienen desde el Ejecutivo municipal, otros van por su reelección, pero también se encuentran aquellos que pisan por primera vez la arena política.



De esta manera del cuarto al décimo lugar están como candidatos a diputados titulares, María Méndez Ason, el intendente de Capioví, Alejandro Arnhold; Silvia Rojas (va por la reelección), José “Juanjo” Szychowski (actual presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate), Sara Butvilofsky (empresaria), Enio Lemes (ex intendente de San Javier) y María Schierse, quien busca la reelección.



Completan la lista de candidatos titulares hasta el vigésimo lugar Héctor “Kiko” Llera, Blanca Núñez, José Luis Pastori, Alicia Zalesak, Rudi Bundziak (corredor de automovilismo), Lilian Tartaglino, Roberto Benítez, Adriana Jorgelina Besold, Federico Fachinello y Marlenne Abrile.



En tanto, la lista de suplentes la conforman Gastón Arriola, Rosa de Olivera, Francisco Ceferino Martínez, Mercedes Daiana López, Rolando Olmedo, Daiana Sanabria y Darío Kauffman.