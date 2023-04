Crisis hídrica: en colonia Guaraypo la situación es crítica

sábado 01 de abril de 2023 | 8:30hs.

Las lluvias registradas en los últimos días ayudaron a una mínima recuperación de los arroyos Itacuruzú y Guatambú de donde se extrae agua para el servicio de agua potable que abastece la localidad de Montecarlo, en cambio, en la colonia Guaraypo continúa crítica la situación.



En la mañana de ayer, personal del servicio de agua potable de la CEML realizó trabajos en uno de los pozos perforados que abastece a la red de Guaraypo. Este lugar atraviesa una situación crítica por las sequías ya que sólo cuenta con cuatro pozos en total. Tres de estas perforaciones están trabajando a un tercio del caudal normal y el otro se encuentra fuera de servicio porque no tiene agua. Todo esto hace que la provisión del líquido vital no sea la suficiente para la demanda que tiene la red de 130 conexiones.



Ante esto, los trabajos que se realizaron ayer consisten en intentar bajar a mayor profundidad la bomba de uno de los pozos para ver si se puede obtener más flujo de agua. Lamentablemente, el personal de la CEML sólo pudo descender la toma 3 metros hasta tocar fondo, por lo que la maniobra no fue exitosa. No obstante, se seguirán buscando soluciones posibles para tratar de atenuar este problema hasta que las lluvias normalicen los niveles en las napas.



Desde la entidad manifestaron que una de las alternativas será visitar a usuarios puntuales que registran consumos más elevados para asegurarse que no tengan pérdidas no identificadas en sus domicilios.



En el caso de las tomas de agua para Montecarlo, tanto en los arroyos Itacuruzú como Caraguatay, la situación mejoró un poco con las últimas lluvias y en especial en la toma sobre el último mencionado, en la que la CEML realizó trabajos para levantar el embalse que se encuentra en el lugar. A su vez, en El Alcázar, de momento se está presentando una situación normal.



De todos modos, la situación por la escasez de lluvias es complicada y se solicita a todos los usuarios del suministro el uso racional de las reservas, y en especial a los que se encuentran en zonas más complicadas, como ser Guaraypo.



Jardín América

Desde la Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín América se emitió un comunicado -el martes pasado- en el cual se pide a los usuarios la utilización de manera razonable del líquido vital. De esta forma, pese a que el verano concluyó, los pronósticos climáticos no son alentadores en relación a precipitaciones, por ende, se espera que el efecto de La Niña continúe al menos hasta entrado el otoño.