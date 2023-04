Por la primera vez

sábado 01 de abril de 2023 | 3:30hs.

Crucero buscará esta tarde cosechar su primera victoria en esta edición del torneo Federal A cuando reciba a Boca Unidos, desde las 16.30. El encuentro, correspondiente a la 4ª fecha de la zona D, contará con el arbitraje de Jonathan Correa (Córdoba) y será transmitido por la TV Pública.



El equipo de Pedro Dechat viene de dejar una muy buena imagen en Salta jugándole de igual a igual a Juventud Antoniana en una cancha que siempre se le presenta hostil como la del mundialista Padre Martearena.



Un tanto del siempre vigente Pinti Álvarez encendió las alarmas del éxito que permanecían apagadas en el Colectivero jugando en territorio ajeno, pero finalmente el Santo empató con un disparo desde afuera del área y la historia se cerró 1-1.



Fue la segunda igualdad al hilo para Crucero que ya lo había hecho con Gimnasia y Tiro en Santa Inés. Es por eso que la de esta jornada se presenta como una muy buena oportunidad para lograr el cometido.



Los trabajos de la semana fueron relativamente tranquilos más allá de algunas cuestiones musculares y ayer por la tarde se definieron los concentrados. Respecto al once no se esperan mayores modificaciones al tratarse de una estructura que busca consolidarse en cada sector de la cancha: desde el arquero Mauricio Pegini, pasando por los defensores Nicolás Portillo, Walter Figueroa y Nicolás Inostroza; llegando al medio con Lucas Argüello y Lautaro Soto, y cerrando con el binomio ofensivo Valsangiácomo-Álvarez.



Aurirrojo con variantes

El rival no será fácil. Boca Unidos ya es un histórico del ascenso a pesar de su corta pero enorme trayectoria en el fútbol argentino. El equipo viene de ganar por primera vez en casa bajo la conducción técnica de Raúl “Pipa” Estévez.



Respecto al once inicial, el arquero Juan Ignacio Morales evoluciona favorablemente y podría ser tenido en cuenta, pero Lucas De León cumplió un buen papel ingresando ante San Martín en la 1ª fecha y siendo importante en el último triunfo.



En la defensa podría darse el regreso de Raúl Albornoz a pesar del buen nivel de Octavio Moscarelli como central aunque el cambio en el último juego se dio en lugar de Walter Juárez.



En el medio, el goyano Ángel Piz está ganando terreno y Francisco Esteche podría perder su lugar, algo que también le sucedería Maximiliano Solari (ingresaría Carlos Salom).