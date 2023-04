Sarampión: finalizó la vacunación, pero no se logró el número esperado

sábado 01 de abril de 2023 | 6:05hs.

Con el 80% de niños vacunados, finalizó la campaña de inmunización contra sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis que había empezado en octubre en todo el país y por los bajos índices de vacunación tuvo dos extensiones para así poder alcanzar al mayor grupo de niños con estas dosis de refuerzo.



La población objetivo en Misiones se fijó en 88.500 chicos de entre 13 meses y 4 años de edad. De esa cifra total, fue alcanzado el 80% de los pequeños cuando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que para que una vacunación sea exitosa y se evite la reintroducción de una enfermedad se deben alcanzar valores de entre el 90 y 95%.



Eso quiere decir que quedaron más de 17.000 pequeños sin recibir estas dosis de refuerzo en la tierra colorada.



Según comentó el jefe de Inmunizaciones de la provincia, Roberto Lima, esos porcentajes de niños vacunados ya están cargados al sistema de datos de Salud Pública. “Siempre apuntamos a llegar al 100% de la población porque es la única manera de disminuir la circulación viral y se evita que los niños tengan enfermedades. La vara la ponemos alta porque la idea es brindar cobertura al máximo posible”, señaló en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7



En la misma línea, remarcó la importancia de completar las más de 19 vacunas que conforman el calendario regular. En la etapa de la niñez, el calendario está más cargado, por eso instan a todas las edades a que se vacunen tanto adolescentes como embarazadas y adultos.



“Un esquema completo siempre va a evitar que yo tenga la posibilidad de contagiarme con una enfermedad que es prevenible con una vacuna”, indicó Lima.



En Argentina el sarampión, la rubéola y la poliomielitis son enfermedades que están eliminadas. Esto quiere decir que ya no circulan. Sin embargo, países limítrofes como Brasil concentran el 90% de los casos en las Américas.



En tal sentido, también existen alertas vigentes por recientes casos de sarampión en Itapúa, en la frontera con Misiones. Es que tras 22 años sin contagios, Paraguay confirmó en enero un caso de sarampión en la ciudad de Hohenau, Itapúa, a 50 kilómetros de Posadas. La muestra fue enviada y estudiada en los Estados Unidos y finalmente se confirmó la sospecha.



En ese momento, los especialistas dijeron que la reintroducción de la enfermedad se está dando principalmente por una caída en las coberturas de vacunación, que se acentuó durante la pandemia de Covid-19.



“Eso es importante porque deja a la región en una posible pérdida de clasificación de países libres de sarampión”, había explicado recientemente a este medio, Walter Villalba, coordinador regional de Sanidad de Frontera.



Muy contagioso

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y puede causar severos problemas de salud, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oído, ceguera, neumonía y encefalitis (inflamación del cerebro). Algunas de estas complicaciones pueden llevar a la muerte.



En tal sentido, en una nota reciente con este medio, Lilian Tartaglino, secretaria de Salud de Posadas, había resaltado: “En un momento se logró que Argentina sea un país libre de sarampión hasta que en el mundo se dejó de vacunar por Covid-19 y movimientos antivacunas, y eso hizo que reapareciera en el primer mundo como en países limítrofes”.



Sobre las complicaciones que puede traer al niño contraer estas enfermedades, Tartaglino detalló: “El sarampión no sólo es una enfermedad eruptiva sino que puede derivar en una neumonía, meningitis, secuelas auditivas; la rubéola puede generar en una embarazada el síndrome de rubéola congénita y los niños están siempre en contacto con ellas y en el caso de las paperas puede complicarse con la orquitis en los niños, que es la inflamación de los testículos y la pancreatitis.”



Vacuna antigripal

Por otra parte, sigue en marcha la campaña de vacunación que comenzó el 17 de marzo.



Son 274.973 los misioneros que deben vacunarse por estar dentro de los grupos considerados de riesgo. Entre ellos aparecen niños de entre 6 a 24 meses, mayores de 65 años, embarazadas, pacientes de cualquier edad con enfermedades cardíacas, respiratorias, inmunosuprimidos o trasplantados y el personal de salud.



La vacuna es obligatoria, gratuita y está disponible en Caps, hospitales y operativos casa por casa. Desde Salud Pública piden a la comunidad se vacune para reducir la circulación y consecuencias graves de la influenza antes de que empiece el frío. Además para los grupos de riesgo no es necesario tener orden médica para aplicársela.



Este año las dosis tienen tres cepas del virus: H1N1, H3N2 y la estacional B del linaje Victoria y a medida que se reciben vacunas, se van a ir aplicando. “Llegan en tandas, la primera vez llegaron 10.000 y después 26.000 y así se va ampliando la capacidad en cada centro. La que estamos esperando porque llegó muy poca cantidad es la vacuna para mayores de 65. Se trata de una dosis específica que tiene un determinado componente para que los adultos tengan una mejor cobertura y una inmunidad más alta”, destacaron desde el área de Inmunizaciones.



“Es importante la vacuna porque la gripe es una enfermedad que tiene alto riesgo de mortalidad en algunos grupos. Muchas de estas personas no se mueren por gripe, sino por complicaciones graves del cuadro”, había informado el infectólogo Oscar López al indicar que se puede coadministrar con las vacunas anticovid.

En cifras

70.000 Más de 70.000 chicos misioneros se vacunaron en la campaña contra el sarampión que comenzó el 1 de octubre y culminó ayer.