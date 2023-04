El FMI autorizó el desembolso de 5.400 millones de dólares

sábado 01 de abril de 2023 | 6:02hs.

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) habilitó ayer el desembolso de casi U$S 5.400 millones a las arcas del Banco Central. El organismo monetario informó ayer por la tarde pasadas las 18 que el nivel de reservas había aumentado en U$S 2.500 millones tras el envío de fondos desde Washington y el repago del vencimiento de fines de marzo. Desde que comenzó el nuevo Extended Fund Facilities (EFF), en marzo del año pasado, el FMI ya giró unos U$S 29.000 millones.



El board confirmó oficialmente mediante un comunicado la aprobación de metas y el giro del desembolso a la Argentina una hora después, cuando el resumen contable del BCRA ya había reflejado esa operación.



El directorio, además, se aprestaba al cierre de esta edición a oficializar la modificación en la exigencia de acumulación de reservas para este año como consecuencia de la sequía, y se esperaba que acompañe esa dispensa con advertencias sobre la situación económica y los próximos meses para algunas de los variables decisivas, como la inflación y el déficit fiscal.



El máximo órgano de decisión del FMI trató ayer, en un debate que estuvo precedido por la discusión sobre un nuevo programa para Ucrania, la cuarta revisión técnica de metas que finalizó hace veinte días. En ese examen, el staff evaluó si el gobierno había cumplido su compromiso de acumulación de divisas en el BCRA, de recorte del déficit primario y de techo a la emisión monetaria para financiar al Tesoro al finalizar el cuarto trimestre de 2022. En los tres casos hubo visto bueno del Fondo, lo que dio paso al desembolso.



Esa discusión, de todas formas, se preveía menos comprometedora. Sucede que el debate del directorio, además de incluir el chequeo de objetivos condicionales del acuerdo -bajo los cuales se aprueban o se traban los desembolsos- también busca determinar si el rumbo de la política de un gobierno que tiene un programa financiero vigente es el correcto y qué medidas debería tomar o desalentar.



La sequía y su impacto en la macroeconomía fue el tema central del ida y vuelta entre Buenos Aires y Washington de los últimos meses. Sin ir más lejos, no aparece como una discusión completamente saldada.



El desembolso que llegó al Banco Central será utilizado en su totalidad para cancelar deuda con el propio organismo. Una parte del envío que hará Washington fue devuelto ayer mismo -por cerca de U$S 2.700 millones en total- mientras que la mayor parte del saldo restante dejarán las reservas del BCRA en las próximas semanas, a medida que avance el calendario de repago.



“El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó hoy (por ayer) la cuarta revisión del acuerdo ampliado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Argentina. La decisión del Directorio hace posible un desembolso inmediato U$S 5.400 millones (DEG 4.000 millones), lo que sitúa el total de desembolsos en el marco del acuerdo en alrededor de U$S 28.900 millones”, comunicó oficialmente el Fondo Monetario.



El Fondo Monetario ya había advertido a través de su informe de staff, una instancia previa a la discusión en el directorio, algunas luces de alarma que avizoraba para la economía argentina de los próximos meses. Principalmente, por la aceleración inflacionaria, la falta de reservas, la necesidad de mantener a raya el gasto público y, ligado a eso, agilizar la puesta en marcha completa del esquema de segmentación de tarifas que reduzca la cuenta de subsidios.



“Si bien se espera que políticas macroeconómicas más sólidas y esfuerzos para asegurar mejorar la cobertura de reservas y revertir las recientes pérdidas de divisas, se solicita una modificación del objetivo de acumulación de reservas internacionales netas para 2023", había expresado el staff.



Por otro lado, respecto a la inflación, el Fondo consideró que “repuntó en los últimos meses” y aseveró que “las autoridades pretenden mantener positivas las tasas de interés oficiales en términos reales”.