Se mantiene el buen tiempo durante el fin de semana

sábado 01 de abril de 2023 | 6:04hs.

Luego de la lluvia que ingresó a la provincia durante la madrugada del jueves último, los días se normalizaron con un pequeño descenso en la temperatura. Se espera que estas condiciones continúen durante hoy y mañana, con lo cual será un fin de semana agradable.



Desde la Dirección de Alerta Temprana anticiparon que para hoy habrá tiempo con tendencia a la estabilidad: “Por la mañana, nublado en la mitad Norte de la provincia y parcialmente nublado en la mitad Sur, por la tarde, con la nubosidad en disminución, estará cálido”, aunque las máximas no superarán los 30°. Asimismo destacaron que predominará el viento del Sur, que “impulsarán un constante descenso de temperaturas al final de la tarde y marcas mínimas a la noche”.



Con esta condiciones se espera que la máxima en la provincia sea de 30° para Eldorado -con 32° de sensación térmica-.Mientras, la mínima sería de 15°, a la noche, en San Javier.



Por otra parte, mañana habrá tiempo bueno a pleno sol, marcado descenso de la temperatura por la mañana y temperaturas agradables por la tarde.



“Tras el pasaje de un frente frío débil el sábado -por hoy-, se espera una jornada con temperaturas frescas a la mañana”, y vientos leves del Sureste. No se esperan precipitaciones en la región para mañana.



Por esto, la máxima en la provincia se ubicará en 30° en la zona de Eldorado -con 34° de sensación térmica-. La mínima llegará a 16°, cuando descienda el sol, en Bernardo de Irigoyen.



Inicio de la semana

En el comienzo de la semana el viento proveniente del Norte hará que la temperatura aumente algunos grados.



“Continúa el ambiente estable, las temperaturas cálidas y el predominio de sol en todo nuestro territorio. Ascienden levemente las máximas por la tarde. No se esperan precipitaciones. Los vientos variables vuelven a predominar del cuadrante Norte”, informaron desde la institución dependiente del Ministerio de Ecología de Misiones.



El lunes la temperatura máxima en la provincia se espera que sea de 32° para Posadas -con 33° de sensación térmica-. En tanto la mínima sería de 15° en la zona de San Javier.



Por otra parte, debido a las abundantes precipitaciones que se registraron el pasado jueves sobre la región, concentrándose con más énfasis en la zona Centro, el riesgo de incendios se mantiene en un índice bajo, según informó la cartera de Ecología.



Menos lluvias

Según datos de la Opad, las lluvias vienen comportándose por debajo de lo normal y marzo no fue la excepción. Durante el mes pasado los acumulados en la zona Sur alcanzaron 111,2 milímetros, cuando deberían llover 144,2 milímetros; en tanto el acumulado en lo que va del año llega a 266 milímetros.