La Justicia de Estados Unidos falló en contra de Argentina

sábado 01 de abril de 2023 | 6:02hs.

Luego de 8 años, la Justicia de los Estados Unidos emitió un fallo sobre la la expropiación del 51% de las acciones de de YPF por parte del Estado argentino. La jueza Loretta Preska culpó al país, que deberá pagar indemnizaciones de entre U$S 7.000 millones y U$S 19.800 millones, según estimaciones de los fondos demandantes



El gobierno nacional todavía tiene dos instancias de apelación contra el fondo Burford Capital, que compró en la justicia española el derecho a litigar. Sin embargo, deberá abonar una garantía. De acuerdo con Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior, Burford puede iniciar embargos.



Preska planteó que “los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y que también merecían una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”. También remarcó que “la República prometió a los tenedores de valores que les proporcionaría una salida compensada si recuperaba el control sobre el número requerido de acciones”.



La demanda contra YPF y el Estado argentino comenzó en abril de 2015 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y está a cargo de la jueza Preska, heredera de los casos del fallecido Thomas Griesa.



Como era de esperar las repercusiones del fallo sobre la estatización de YPF no se hicieron esperar en Wall Street. Al comienzo de la jornada, los papeles de la petrolera estatal cotizaban en alza, pero una vez conocida la sentencia y con el correr de los minutos, la suba se transformó en caída.



Fuentes cercanas a la compañía señalaron que “es un fallo positivo para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del estado nacional”.