Crecen consultas por niños con dolor de espalda a causa de mala postura

sábado 01 de abril de 2023 | 6:06hs.

Encorvarse para usar el celular, mochilas o bolsos con exceso de peso y poca actividad física son las tres patas de un combo que viene afectando cada vez más a las personas, pero principalmente a niños y adolescentes quienes padecen de dolores de espalda que muchas veces derivan en la visita a un especialista.



“Se ven en la consulta pacientes que llegan con dolores de espalda y se debe a problemas posturales, el hábito postural diario que tiene que ver con la posición, como uno se sienta, el peso que carga y la poca actividad física hace que los chicos tengan dolores que motivan a consulta”, señaló el médico traumatólogo Santiago Balderrama, especialista en patologías de la columna vertebral en niños y adultos.



Si bien aclaró que no es algo que vaya a derivar en una patología grave o tratamientos invasivos, se puede corregir con el simple cambio de hábitos y reeducación.



“Hay un combo de factores que hace que haya una mayor incidencia de mala postura, dolor de espalda o chicos con fatiga. Y uno de esos es la mochila cada vez más pesada, antes no se llevaban tantas cosas a la escuela y ahora cada materia tiene un libro grande y los chicos llevan todos los libros todos los días de la semana. Eso es lo que veo y lo que recomiendo siempre es que lleven solo lo que van a usar en el día”, dijo Balderrama sobre uno de los consejos que brinda a sus pacientes.



En tal sentido, destacó que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es no cargar bolsos o mochilas de más de cinco kilos, más de eso se considera sobrepeso. Según la misma entidad, hasta el 80% de la población mundial sufre de dolores de espalda o cuello a lo largo de períodos relativamente extensos en su vida y la mitad de la población activa sufre dolor de espalda o cervical al menos una vez al año por malas posturas.



“Si bien no va a generar ningún problema serio, va a llevar al cansancio por el hecho de llevar algo más pesado de lo que el cuerpo tolera”, dijo al respecto el especialista.



El galeno, que presta servicios en el Hospital Pediátrico, el Madariaga y en una institución privada, resaltó que la edad escolar es la mejor etapa de la vida para comenzar a revisar este tipo de cuestiones y concientizar a los chicos sobre una adecuada de forma de sentarse, estudiar y moverse en el día a día.



Erguidos

“Fisiológicamente el cuerpo está hecho para tener la cabeza arriba de los hombros, si uno mira a una persona parada o sentada, la posición debería ser con la cabeza arriba de los hombros. En cambio, cuando usamos el celular uno tiene la tendencia a llevar la cabeza hacia adelante, la columna cervical y la dorsal, en vez de formar una línea recta, forma una comba, esa posición no es fisiológica y con el tiempo, cuando uno repite esa postura, produce dolor, fatiga y mala postura”, explicó a El Territorio.



Pero más allá de los niños y adolescentes, en los tiempos que corren cualquier persona está expuesta a esto, por eso pidió ser conscientes al estar frente a una PC, usar el celular o incluso cuando se maneja un vehículo. “La columna y la cabeza deben estar en línea recta. Eso es algo que se ve mucho en el consultorio a los pacientes con dolores de cervical y no tienen ninguna lesión ni nada grave, pero la postura de la cabeza -que pesa de cinco a siete kilos- tiene ser descansando arriba de los hombros, no hacia adelante y con uno haciendo fuerza para sostenerla”, precisó en ese punto.



Consultado sobre qué se hace para corregir esos famosos dolores de espalda, comentó que lo primordial es ser consciente de la postura que uno adopta en el día a día.



“Así como uno es consciente de los modales y las formas de comportarse, la postura también pasa por ser consciente de cómo tenemos que tener el cuerpo, bien erguido, siempre derecho y no de la forma que surja. Lo otro importante es la actividad física que hace que los músculos quieran estar derechos y después en el trabajo tener las cosas bien acomodadas para adquirir una postura correcta. Esa higiene postural de los que trabajan sentados muchas horas se debe tener en cuenta para estar cómodo”, finalizó.