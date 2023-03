Iguazú: se encadenó a la puerta de la municipalidad ante la falta de respuestas de la justicia

viernes 31 de marzo de 2023 | 10:10hs.

Raquel Galeano de la localidad de Puerto Iguazú, tomó la drástica decisión de encadenarse a la puerta de la municipalidad a fin de exigir respuestas de la justicia ante el hecho de violencia que sufrió su esposo. El hombre fue victima de una “entradera” el pasado martes donde le robaron, lo golpearon y lo expulsaron de su domicilio. La justicia aun no emite la orden de desalojo para el grupo de usurpadores pese a las pruebas que tiene la mujer que acreditan la titularidad del terreno. Asimismo, exige la detención de los hombres que agredieron a su esposo y le robaron 150 mil pesos.

El hecho ocurrió el pasado martes cerca de las 18, cuando un grupo de aproximadamente de 20 personas entre ellas mujeres y niños irrumpieron en una propiedad privada ubicada en calle el Mensú 185 Villa 14, golpearon al esposo de la propietaria, y comenzaron a ingresar con muebles, arrojaron a la calle varias pertenecías de los propietarios a la calle y sacaron 150 mil pesos de una riñonera. El lugar fue ocupado por 20 personas dejando en la calle a los dueños.

El conflicto por la tierra es de viaje data, desde el año 2003 los hijos de quien fuera en vida Sebastiana Galeano, luchan para recuperar el terreno de su madre que fue otorgado por Parques Nacionales en el año 1959, cuando la ciudad de las Cataratas estaba bajo la administración de la institución. El titulo le fue otorgado a la mujer que se desempeñaba como enfermera ayudando a la Dra. Marta Schwartz.

Tras la muerte de la mujer, los hijos y herederos intentaron recuperar el terreno ubicado en Villa 14 sobre la calle el Mensú en Iguazú, pero se encontraron que un hombre lo usurpó, pero no reside en el lugar. Pese a que la familia tiene todos los documentos que avalan la propiedad, la justicia desestimó las denuncias.

Se supo que hace 23 años una de las hermanas de Sebastiana Galeano que residía en el lugar, en el momento de su muerte se encontraba casada con Julián Ibañez por una cuestión de pago de

pensión y el hombre oficiaba de cuidador de la mujer. Cuando ésta fallece, Ibañez habría firmado un comodato a Ángel R. D hermano de Guido donde le habría vendido la tierra, esta supuesta compra venta de la tierra esta avalada por la escribana Nina Festey, sin embargo no figura el consentimiento de los verdaderos propietarios.

Raquel Galeano, hija de Sebastiana propietaria del inmueble, está luchando ante la justicia con un poder firmado por todos los herederos y manifestó en dialogo con este medio que irá hasta las últimas consecuencias para recuperar el patrimonio Familiar. “en diciembre estuvimos nuevamente tratando de recuperarlo y este mes decidimos con mi esposo venir a vivir a Iguazú. Ingresamos a la casa que estaba ocupada por terceros, puestos por Guido Ruiz Diaz. Hice todos los tramites, pagué la deuda de luz y pasé a mi nombre ya que tengo el título de propiedad y cuando viaje a Rosario a buscar otros papeles, mi marido quedo solo, este señor con un grupo de gente ingresó, lo golpeó, le robaron y lo dejaron en la calle”, recalcó Galeano.

“Apenas supe que mi esposo fue agredido, robado y expulsado de mi propiedad, me tomé el primer micro a Iguazú, llegué y me fui a la comisaria a hacer otra denuncia y a ampliar la que hizo mi esposo el día anterior después de la agresión. Los policías me tomaron las denuncias pero dicen que no pueden hacer nada hasta que el juez dicte la orden de desalojo para devolverme mi propiedad”, contó Galeano.

La mujer se encuentra en la calle con su esposo que padece varias enfermedades a la espera de que la justicia actúe. “No puede ser que nosotros que podemos comprobar la titularidad de la tierra no podamos vivir ahí y una persona que no tiene un solo papel tenga mas derechos que nosotros. De qué sirven los papeles si cualquiera entra y te saca de tu casa de forma violenta y se queda con tu dinero”, reclamó la mujer.

Finalmente la mujer manifestó que continuará llevando adelante acciones y denuncias a fin de recuperar el patrimonio de su familia.