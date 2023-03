El desconocido paso por Boca de Diego Martínez, el técnico apuntado por Riquelme

viernes 31 de marzo de 2023 | 9:15hs.

Los celulares en el Consejo de Fútbol están prendidos las 24 horas. Los laderos de Juan Román Riquelme no dejan de hacer llamadas para buscar al nuevo técnico de Boca tras el pulgar abajo de Gerardo Martino. Mantienen el hermetismo y no quieren apresurarse, aunque saben que la Copa Libertadores está a la vuelta de la esquina y lo de Mariano Herrón es solo un interinato.

En la carpeta de los candidatos que está en una de las oficinas del predio de Ezeiza resaltan varios nombres, algunos más difíciles de negociar que otros. José Pékerman es hoy el principal apuntado, pero no parece tener intenciones de vivir el día a día en un club y el desgaste que eso significa.

Con el que también se habría comunicado la dirigencia azul y oro es con Alexander Cacique Medina, actualmente sin trabajo luego de su flojo paso por Vélez. Sin embargo, el que tiene Román bajo la lupa es Diego Martínez, un entrenador que se ganó el respeto de todo Tigre y que conoce al Xeneize desde la raíz, ya que tuvo un pasado desconocido por las Inferiores.

El desconocido pasado en Boca de Diego Martínez, el DT apuntado por Riquelme

Antes de iniciar su camino con futbolistas mayores en la Primera D al mando de Ituzaingó en 2015, Martínez comenzó dando indicaciones en las infanto-juveniles de Boca cuando Jorge Raffo era el mánager de las categorías menores de la institución.

"Estando en la pre-novena de Boca y en el fútbol infantil, muchos compañeros me decían que estaba loco y que era demasiado arriesgado. Boca te da todo lo que necesitas en el día a día, en la capacitación y en la exigencia", contó hace un tiempo.

Durante su paso por las juveniles bosteras le tocó dirigir a chicos que ya han debutado en la máxima categoría, como Valentín Barco (el lateral izquierdo pelirrojo que aparece en la foto de portada) o, incluso, Ezequiel Equi Fernández, a quien ya dirigió en el Matador.

Qué dijo Diego Martínez sobre la chance de dirigir a Boca

Hace poco más de dos meses, en diálogo con TyC Sports, el entrenador de Tigre se refirió a la posibilidad de volver al Xeneize: "Nunca me llamaron. Sí escuché y nos llenó de orgullo eso que se decía. Hubiese sido una situación a analizar, sobre todo por los momentos y entender que tres de los integrantes el cuerpo técnico tuvimos un paso por la institución y a estos chicos los conocemos. La magnitud de Boca es muy grande, pero para nosotros la opción de Tigre fue siempre una de las principales y renovar fue bastante sencillo".

En tanto, Martínez remarcó que estaba y aún continúa muy a gusto en el conjunto de Victoria: "Lo que rescato mucho de mi relación con la institución, y con Ezequiel (Melaraña) como presidente, es la coherencia, y creo que nos ayuda mucho que tenemos un gusto futbolístico similar, entonces en estos años nos hemos puesto de acuerdo muy rápido, no hubo conflicto. Él me respeta mucho y yo lo escucho porque siento que entiende del juego y me parece una opinión importante".