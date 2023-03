Familiares de Carmen Morel se manifestaron en Jardín América

viernes 31 de marzo de 2023 | 6:03hs.

Con dolor e incertidumbre, ciudadanos de Jardín América se manifestaron pacíficamente bajo la lluviosa mañana de ayer por el fallecimiento de Carmen Graciela Morel, la mujer que fue golpeada por su hijo y que según las autoridades falleció días después por causas naturales.



La marcha que movilizó a una parte del pueblo para pedir justicia por Carmen (61) se realizó en las mojadas calles con un silencio profundo, a paso lento.



Los presentes se concentraron aproximadamente a las 9 de la mañana, frente a la comisaría de la mujer de Jardín América. Luego hermanos, hijos, sobrinos y amigos de Carmen caminaron por la Avenida Libertad del centro de la ciudad hasta las dependencias del Juzgado de Instrucción Dos, donde presentaron su disconformidad por la libertad del hijo de la víctima, señalado como la persona que la golpeó brutalmente.



La angustia y el dolor se hicieron sentir. La incertidumbre de qué va a pasar con el implicado, Martín Aquino (29), quien luego de estar detenido cinco días como sospechoso, fue liberado después de conocerse los resultados de la autopsia. Esta situación es algo que aqueja a los allegados de la jardinense.



Carteles, pancartas y fotos de Carmen sonriente se observaron en la marcha. Los allegados dijeron que quieren que la mujer descanse en paz, y que “el culpable pague por lo que hizo y que se haga justicia”.



En ese contexto, Jorge Aquino, otro hijo de la víctima, en diálogo con El Territorio expresó que no encuentran ninguna explicación de cómo el agresor está libre luego del salvaje ataque hacia su madre.



“Mi hermano golpeó a mi mamá y la autopsia dice muerte natural. ¿Cómo puede ser? Se ríen en nuestras caras. Si los médicos que la atendieron en Eldorado dijeron que tenía inflamado el cerebro y coágulos de sangre en la cabeza”, manifestó.



“Está mal manejado todo desde el primer día. Mi hermano la golpeó brutalmente y recién cayó preso cuando mi mamá ya estaba muerta” indicó Jorge, agregando que están indignados como familia y como ciudadanos de Jardín América, porque “se nota que no hay Justicia”.



Ante la consulta de si volvió a hablar con su hermano, acusado por el homicidio hacía su madre, Jorge expresó que “no tuve más comunicación con él. Inclusive él pidió que me pongan una perimetral a mí y la Policía aceptó. La verdad que no entiendo nada” mencionó con indignación.



“Creemos que está todo tapado, mi hermano está caminando tranquilo por las calles de Jardín América. Encima yo no me puedo acercar cuando él es el culpable”, continuó.



Respecto a lo sucedido el día del ataque de Martín hacía su progenitora, el hombre narró que “primero mi hermano menor (Agustín) después de la discusión se fue a la casa. Momentos después mi mamá nos manda mensaje diciendo que Martín le había golpeado y que llame a la Policía”.



En consecuencia a los golpes que sufrió Carmen por uno de sus hijos, Jorge señaló que en el hospital de Jardín América “no la examinaron bien” y que en el informe médico sólo decía “lesiones leves”. Por esa razón, cuando realizaron las múltiples denuncias de la agresión, la fuerza de seguridad optó por darle una orden de alejamiento al imputado.



En referencia a cómo era la actitud del imputado con la familia, Jorge contó que “él era muy violento. Ya tenía tres denuncias de la pareja anterior y también de la mujer actual por violencia doméstica”.



Por otro lado, enfatizó que van a llegar hasta las últimas instancias. “Si es necesario pedir otra autopsia, lo vamos a hacer” expresó. Por último, el entrevistado narró que todavía no pueden despedir a su madre en paz.



“Duele pasar por esto. En lugar de ser un duelo tranquilo entre familia, estamos pasando un mal momento porque no nos dan ninguna respuesta”, concluyó.



Carmen fue agredida por uno de sus hijos en la noche del último 25 de febrero. El hombre identificado como Martín había quedado a disposición de la justicia y tras el deceso de su madre fue detenido. Pero luego de saber el resultado de la autopsia que marcó ACV y muerte natural, lo liberaron.



Asimismo, por el momento no se puede descartar una mala praxis, aunque los elementos incorporados hasta ahora al expediente no son suficientes para avanzar sobre esa hipótesis.