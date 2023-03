Secundarias: disminuyó el porcentaje de aprobación en mesas de exámenes

viernes 31 de marzo de 2023 | 6:05hs.

El ciclo lectivo 2023 comenzó dejando atrás el proceso de libreta abierta implementado debido a la repentina necesidad de pasar a clases virtuales durante los primeros años de pandemia. Luego de relevar las supervisiones regionales de toda la provincia, desde el Consejo General de Educación (CGE) se determinó que el 43% de estudiantes secundarios que se presentó a rendir aprobó alguna de las materias que adeudaba frente al 56,4% registrado el año pasado.



Además, las principales materias sobre las que el foco está puesto son matemáticas y lengua, seguidas de lengua extranjera y ciencias naturales o biología. “Hicimos un relevamiento por cada regional que tenemos de supervisores, que trabajan con el Legajo Único del Alumno (LUA), y el porcentaje de alumnos que se presentó a rendir materias fue del 31% sobre 56.152 estudiantes”, indicó el presidente del CGE, Juan Alberto Galarza. A su vez precisó que, de esa cifra, “el 43% aprobó las materias, lo que se traduce en 7.648 estudiantes de los 18.234 que se presentaron”.



“Tuvimos un proceso inferior a lo que habíamos logrado el año pasado. En general el promedio de aprobación fue del 56,4%”, puntualizó en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



Asimismo, reparó en que el abandono del proceso de libreta abierta, con el cual los estudiantes no repetían, ha traído algunas consecuencias en las que debe trabajarse.



“Tuvimos una promoción automática en la secundaria y eso generó que hoy tengamos más matrículas que antes de la pandemia. Eso trae acarreado un sinnúmero de inconvenientes que tenemos que ir resolviendo, por ejemplo, escuelas que desbordan de matrículas”, señaló.



En ese marco, analizó que “lengua y matemáticas son los que más llamados de inscripción tienen; tercero está lengua extranjera y ciencias naturales o biología”. Estas consideraciones fueron tomadas a partir del resultado de las evaluaciones Aprender del año pasado, en las que la provincia mostró un retroceso en lengua particularmente. “Estamos muy expectantes porque los chicos tienen que volver a leer, hay que recuperar el hábito porque no alcanza con leer en soportes digitales”, advirtió Galarza.



El nuevo RAM

La Resolución N° 024/23 del Ministerio de Educación de Misiones, aprobó el anexo para el nivel de educación secundaria de la modalidad de Educación Técnico Profesional al Régimen Académico Marco (RAM), que entró en vigencia el 1 de marzo. A partir del consenso se logró implementar modificaciones a los trayectos específicos de la modalidad técnica. Mientras que en las escuelas comunes, públicas y privadas, se aplica tal cual fue acordada a fines de 2022.



“Una de las cosas que prevé el RAM es que cada institución educativa pueda crear su Plan Integral de Evaluación (PIE)”, precisó el presidente del Consejo General de Educación.



“Habíamos creado nueve mesas pero no pudimos resolver el problema de la aprobación de la materia a través de tribunales porque los estudiantes se inscriben, pero no se presentan. Volvimos a ratificar este año que solamente el 50% se presenta a rendir, y de eso aprueba un porcentaje menor”, explicó el funcionario.



Por tal motivo, recalcó que “hay que buscar nuevas formas y rúbricas, un cuadro de doble entrada donde el docente puede ir asentando el proceso de aprendizaje del estudiante para tener una manera más fácil de evaluar”. También hizo hincapié en que “la institución que está en proceso de revinculación puede, junto a sus equipos docentes, determinar qué acciones van a tomar”.



La revinculación contempla, por ejemplo, el trabajo de los centros de apoyo pedagógico en los municipios, donde los alumnos tienen un espacio para reforzar los aprendizajes.



“Hablamos mucho de aprendizaje basado en proyectos porque no hay que seguir trabajando de manera aislada cada disciplina, sino de manera integrada. Creemos que hay que diversificar las formas de evaluar y propiciamos el enfoque STEAM, la vinculación de ciencia, tecnología, matemática y arte para que se integren los saberes. Hoy queremos un régimen que acompañe las trayectorias”, concluyó.

Calendario escolar año 2023

Las clases comenzaron el 1 de marzo en todos los niveles y se extienden hasta el 29 de noviembre, garantizando así 190 días de dictado de contenidos en Misiones.





2 de diciembre.





El receso invernal irá desde el 10 de julio hasta el 21 de ese mismo mes.





Del 11 al 22 de diciembre.





Las clases comenzaron el 27 de marzo en el nivel superior. Finalización: 11 de noviembre.

En cifras

31% De un total de 56.152 estudiantes misioneros se presentó a rendir en las mesas de exámenes de febrero y marzo.